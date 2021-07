Hainsfarth

vor 32 Min.

109 Jahre ehrenamtliches Engagement: Karl Reuter aus Hainsfarth ausgezeichnet

Plus Der langjährige Zweite Bürgermeister Karl Reuter wird mit der Ehrenbürgerschaft Hainsfarths ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler.

Von Michael Essmann

Es ist ein sonniger Mittwochabend, an dem die Gemeinde Hainsfarth in die feierlich gedeckte Mehrzweckhalle lud. Anlass war die Verleihung der Ehrenbürgerurkunde an den langjährigen Zweiten und Dritten Bürgermeister Karl Reuter. Wäre es nach dem Geehrten gegangen, es hätte ihm auch gereicht, wenn Bürgermeister Klaus Engelhardt „den Zettel“, wie er den Ehrenbürgerbrief scherzhaft nennt, einfach in der Gemeindekanzlei übergeben hätte. So fanden sich dann doch ca. 150 Gäste in der Mehrzweckhalle ein.

