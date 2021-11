78-Jähriger in Hainsfarth mit 0,5 Promille gestoppt

Ein Mann ist in Hainsfarth unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Schon vorher war die Person wegen ihrer Fahrweise aufgefallen.

Ein 78-Jähriger ist am Donnerstagabend in der Jurastraße in Hainsfarth mit seinem Pkw gestoppt worden. Es stellte sich navh Angaben der Beamten bei einem Alkotest heraus, dass er einen Alkoholwert von mehr als 0,5 Promille inne hatte.

Der Mann war einige Zeit vorher bereits im Bereich Neuburg/Donau durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen, konnte dort aber voneiner alarmierten Polizeistreife nicht mehr gesichtet, bzw. kontrolliert werden, heißt es im Polizeibericht. Der Mann durfte vorerst seinen Führerschein behalten, muss aber mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (pm)