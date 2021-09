Hainsfarth

11:50 Uhr

Bürgerversammlung in Hainsfarth: Diskussion über Bahnhalt geht weiter

Ein Halt der Hesselbergbahn in Hainsfarth ist ein wichtiger Baustein für die Reaktivierung. Eine Entscheidung der Gemeinde steht noch aus.

Plus Auf der Bürgerversammlung wurde über einen Halt der Hesselbergbahn diskutiert. Bürgermeister Klaus Engelhardt sagt zudem, dass der Kindergarten erweitert werde.

Von Matthias Link

In Hainsfarth hat am Freitagabend in der Mehrzweckhalle eine Bürgerversammlung stattgefunden, zu der rund 80 Bürgerinnen und Bürger kamen. Wie ist der aktuelle Stand bezüglich der Hesselbergbahn?

