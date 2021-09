Hainsfarth

07:00 Uhr

Das Jewish Chamber Orchestra erzählt mit Musik eine Geschichte

Plus Das Jewish Chamber Orchestra begeistert auf vielfältige Art und Weise in der Synagoge in Hainsfarth. Begleitet wurde das Orchester durch die Stimme eines Schauspielers.

Von Ernst Mayer

Auf höchstem künstlerischen Niveau pflegte das Jewish Chamber Orchestra Munich und sein Leiter Daniel Grossmann die reiche jüdische Musiktradition und ein Repertoire vom Barock bis in die Gegenwart in Hainsfarth. Dabei erinnerte das Orchester an vergessene jüdische Komponisten und ihre selten gespielten Werke. Es war bereits das zweite Konzert auf ihrer Synagogentournee 2021 durch Bayern nach 2019 in der Synagoge Hainsfarth.

