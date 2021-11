Hainsfarth

vor 17 Min.

Ist Hainsfarth bald unabhängig von externen Energiezulieferern?

Plus Bei regionalen Projekte in Hainsfarth sollen PV-Anlagen und Energiespeicher zum Einsatz kommen. Ein Vertreter des bayrischen Bauernverbandes hat Bedenken.

Von Robert Kaußler

Die Gemeinde Hainsfarth könnte sich zeitnah in einer regionalen Vorreiter-Rolle wiederfinden. Bei einem kürzlich mit dem Gemeinderat abgehaltenen Workshop „Energie-Steckbrief für die Gemeinde Hainsfarth“ wurde in Zusammenarbeit mit den Firmen GP Joule aus Buttenwiesen (GPJ) und der Südwerk Projektgesellschaft aus Burgkunstadt in detaillierter Kleinarbeit der kommunale Weg in die Energiewende bzw. sogar Klimaneutralität skizziert.

