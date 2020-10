vor 43 Min.

Hainsfarth: Mann schläft am Steuer ein und baut Unfall, als Anwohnerin ihn weckt

Ein Mann ist laut Polizei betrunken im Auto eingeschlafen. Als eine Frau ihn weckt, fährt er erschrocken los – und fällt dann erneut in den Schlaf.

Ein Mann hat am Sonntagmorgen in Hainsfarth einen Unfall verursacht. Am frühen Morgen fiel einer Anwohnerin am Kirchberg nach Polizeiangaben auf, dass an einem Pkw vor ihrem Haus der Motor gestartet wurde. Als sie dann gegen 6 Uhr das Haus verließ, bemerkte sie eine schlafende Person auf dem Fahrersitz eines Fahrzeugs.

Beim Versuch den jungen Mann anzusprechen sei dieser erschrocken auf den davor geparkten Pkw aufgefahren. Anschließend habe der Mann weitergeschlafen, heißt es im Polizeibericht. Die Anwohnerin verständigte die Beamten. Auch bei deren Eintreffen habe der Mann noch tief und fest geschlafen.

Da er allerdings einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht hatte, musste er nach einem positiven Alkoholtest eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zusätzlich wurde der Führerschein sichergestellt. (pm)

