Maskierte Person stiehlt in Selbstbedienungsladen

Zwei Mal klaut eine unbekannte Person aus einem Selbstbedienungsladen in Hainsfarth. Eine Kamera zeichnet den Vorfall auf, doch die Person war maskiert.

Ein Unbekannter hat in Hainsfarth in einem Selbstbedienungsladen gestohlen. Eine Kamera zeichnete die Taten des bislang unbekannten Diebes auf. Der Dieb betrat nach Polizeiangaben in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 2.30 Uhr, den Verkaufsraum zweimal und entwendete beim ersten Mal Bargeld und beim zweiten Mal dann die ganze Geldkassette.

Da der Täter maskiert war, konnte dieser bislang nicht identifiziert werden. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (pm)

Lesen Sie auch: