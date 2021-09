Hainsfarth

31.08.2021

Orchester aus München tritt zur kulturellen Wiedereröffnung in Synagoge auf

Das Jewish Chamber Orchestra aus München macht am 14. September Halt in der Synagoge in Hainsfarth.

Plus Das Jewish Chamber Orchestra Munich gastiert nach langer Spielpause in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth. Was Zuhörer erwartert.

Von Peter Urban

In Zeiten von Corona war es nicht nur in der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth still geworden, vor allem die Kultur hat unter den Einschränkungen hörbar gelitten. Jetzt kann endlich wieder Leben stattfinden in den denkmalgeschützten Räumen. Gleich zu Beginn warten die Veranstalter um die Vorsitzende des Freundeskreises, Sigried Atzmon, mit einem Höhepunkt auf.

