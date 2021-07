Unbekannte Person schneidet 15 Silageballen bei Hainsfarth auf

Eine unbekannte Person schneidet auf einer Hainsfarther Wiese mehrere Silageballen auf. Die Polizei sucht nun nach dem Täter oder der Täterin.

Eine unbekannte Person hat in Hainsfarth Silageballen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, schnitt der Täter oder die Täterin in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch 15 Silageballen auf. Die Ballen lagen auf einer Wiese in der Schützenstraße in Steinhardt, gegenüber der Kläranlage.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise

Der Täter verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dieser Tat und nimmt diese unter der Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)