Hainsfarth will besser informieren

Entscheidungen aus dem Gemeinderat werden auf der Homepage veröffentlicht

Von Verena Mörzl

Die Idee, die nun in Hainsfarth umgesetzt worden ist, stammt aus der sehr emotionalen Bürgerversammlung im Januar. Ein Bürger sagte, dass man dem Mitteilungsblatt schon ansehe, dass da „Herzblut drinsteckt“ und sehr viele Infos reingepackt werden. Manchmal stünden darin aber auch Dinge, die nicht unbedingt reingehörten. Der Mann vermisste Informationen wie Entscheidungen aus dem Gemeinderat.

Knapp ein halbes Jahr später finden die Bürger nun unter der Adresse www.hainsfarth.de nach einem Klick auf „Aktuelles und Termine“ die Rubrik „aus dem Gemeinderat“. Aktuell ist dort nachzulesen, wie in den Rieser Nachrichten berichtet, dass in der Diskussion über den möglichen Mobilfunkstandort in Hainsfarth ein Gutachter beauftragt wurde. Wenn beide möglichen Standorte geklärt seien, soll es eine Informationsveranstaltung geben. Es wird auf der Homepage auch darüber geschrieben, dass die Molchung der Druckleitung das Geruchsproblem in der Mühlstraße nicht verbessert hat. Weitere Maßnahmen sollen also folgen. Auf der überarbeiteten Internetseite wird zudem der EDV-Beauftragte Thomas Stolz vorgestellt, der die Gemeinde künftig bei Computer- und Datenschutzangelegenheiten beraten soll.

Auf der Homepage sollen künftig alle Gewerbegebiete aufgelistet werden. Firmen, die noch keine Internetseite besitzen, können sich über die Gemeinde eine Seite erstellen lassen. Firmen, die online bereits aktiv sind, wird zumindest eine Verlinkung angeboten. Denkbar sei der selbe Service für Vereine, heißt es im Mitteilungsblatt weiter.

Wer in der Juni-Ausgabe weiterblättert, stellt fest, dass weiterhin Zweiter Bürgermeister Klaus Engelhardt die Amtsgeschäfte führt. Seit mehreren Wochen ist Bürgermeister Franz Bodenmüller krankgeschrieben. Im Ort und den umliegenden Gemeinden haben sich derweil Gerüchte verselbstständigt. Der Bürgermeister soll gedrängt worden sein, sein Amt niederzulegen. Es gibt zudem abstruse Versionen seines Krankheitsbilds. Bei einer Personalversammlung der Gemeinde Hainsfarth informierte Engelhardt vor einigen Tagen die Beteiligten über die Lage, und, dass Franz Bodenmüller demnächst eine Reha antreten werde, danach aber ins Amt zurückkehren möchte. Engelhardt betont auf Nachfrage unserer Zeitung, dass Gerüchte falsch seien, in denen es heißt, dass er oder Mitglieder des Gemeinderats den Rathauschef des Amtes entheben wollten. Landratsamtsprecherin Gabriele Hoidn bestätigt die Krankmeldung. Geschäftsstellenleiter der VG Oettingen, Günther Schwab, dementiert auf Nachfrage der Rieser Nachrichten ebenfalls die Gerüchte und sagt, dass der Rathauschef krank geschrieben sei. Details wolle man aber nicht öffentlich machen.

