vor 2 Min.

Hallenbad Nördlingen: So geht es weiter

Welche Experten für die Sanierung und Erweiterung des Bades in der Gerhart-Hauptmann-Straße gesucht werden

Von Martina Bachmann

Es geht weiter in Sachen Hallenbad: Der Nördlinger Stadtrat hat am Donnerstagabend beschlossen, dass für das Projekt ein Architekt, Fachplaner und ein Projektsteuerer gesucht werden sollen. Besonders die letzte Personalie hatte hinter den Kulissen für Diskussionen gesorgt. Mancher Rat hatte die Überzeugung vertreten, dass doch ein Mitarbeiter der Bauverwaltung die Aufgaben eines solchen Projektsteuerers übernehmen könne. Doch Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel und Architekt Jürgen Eichelmann konnten am Ende überzeugen.

Oberbürgermeister Hermann Faul erklärte zu Beginn der Debatte, dass die Personen für die verschiedenen Aufgaben nun mittels eines sogenannten VGV-Verfahrens gesucht werden, eine Rechtsanwaltskanzlei werde damit beauftragt. Die Aufgaben werden europaweit ausgeschrieben, die Bewerber dann mit Punkten bewertet – so ergebe sich eine Reihenfolge. Die letzte Entscheidung, wer zum Zug kommt, fälle dann der Stadtrat. Konkret will die Stadt einen Architekten, jeweils einen Projektanten für die Bereiche Elektro, Heizung/Lüftung/Sanitär und Tragwerk sowie einen Projektsteuerer finden. Letzterer soll stufenweise beauftragt werden – falls seine Unterstützung nicht mehr gebraucht wird, könne man sich von ihm verabschieden, sagte Faul.

Die CSU unterstütze die Beauftragung eines Projektsteuerers, sagte Jörg Schwarzer. Einen solchen habe der Landkreis auch für das Schulzentrum Rain engagiert, er habe erst kürzlich im Kreistag berichtet. Am wichtigsten sei es, dass der Experte von Anfang an dabei sei, am meisten könne bei der Planung „herausgeholt“ werden. 450000 Euro, so informierte Eichelmann, würde der Experte erhalten, wenn er tatsächlich in den ersten fünf Stufen des Projektes mitarbeite.

Beim Förderantrag für Nördlinger Hallenbad keine Fehler machen

Es sei wichtig, dass man beim Förderantrag für das Hallenbad keine Fehler mache, sagte Thomas Mittring (Stadtteilliste). Er verwies auf die Arbeitsbelastung im Bauamt und meinte „Sie haben uns überzeugen können“ – daher werde man für den Projektsteuerer stimmen. In der PWG war das Thema nicht ganz unumstritten, Helmut Beyschlag sagte, es gebe unterschiedliche Erfahrungen bei diesem Thema. Er sprach Eichelmann direkt an, man habe akzeptiert, dass der städtische Architekt mit der weiteren Aufgabe überfordert sei. Eichelmann wiederum entgegnete, dass er derzeit elf Projekte mit einem Volumen von 55 Millionen Euro zu betreuen habe.

Wolfgang Goschenhofer (Grüne/Frauenliste) berichtete, dass er beruflich sehr oft mit Projektsteuerern zusammen arbeite. Deren Aufgaben könne man nicht „nebenher“ erledigen. Hätte man am THG solch einen Experten mit im Boot gehabt, dann hätte man sich viel Kosten und Zeit erspart. Rita Ortler (SPD) entgegenet, sie sehe das nicht so optimistisch. Schließlich seien es die politischen Vorgaben gewesen, die zur schnellen Planung geführt hätten. Der Projektsteuerer hätte vielleicht ein halbes Jahr früher erkannt, dass das Projekt teurer werde.

Mehr zur Diskussion um den Projektsteuerer gibt es hier: Stadt Nördlingen: Wie viele Mitarbeiter sind nötig?

Themen Folgen