Hallenbad: Sanieren oder neu bauen?

Das Nördlinger Hallenbad ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch verhältnismäßig klein. In den nächsten Wochen und Monaten soll der Stadtrat entscheiden, wie es weitergeht.

Schon einmal wurde in Nördlingen über diese Frage diskutiert. Jetzt will der Stadtrat das Großprojekt noch einmal anpacken. Was die Fraktionen wollen

Von Martina Bachmann

Noch in diesem Monat sollen im Nördlinger Stadtrat Varianten zur Sanierung beziehungsweise für einen Neubau des Hallenbades vorgestellt werden. Wen jetzt das Gefühl beschleicht, ein Déjà-vu zu erleben, dem sei gesagt: Diese Nachricht stand tatsächlich schon einmal in den Rieser Nachrichten. Im Dezember 2012 berichtete unsere Zeitung über eine Stadtratssitzung, in der ein Planer verschiedene Möglichkeiten für das Bad vorstellte – von der Grundsanierung über den Erweiterungs-Anbau bis zum Neubau neben dem alten Bad, im Rieser Sportpark oder auf der Marienhöhe.

In den vergangenen fünfeinhalb Jahren wurde nicht nur ein neuer Stadtrat gewählt, es fielen auch die Entscheidungen für den Neubau der Wemdinger Unterführung oder die Sanierung des Bahnhofes, die zwei wohl teuersten Projekte der Stadt in jüngster Vergangenheit. Jetzt wollen die Räte das Hallenbad anpacken, noch vor der nächsten Kommunalwahl 2020 sollen die entscheidenden Weichen gestellt werden. Einer, der dem Gremium nicht mehr angehört, hat sein Scherflein dazu beigetragen: CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange hat sich dafür eingesetzt, dass es vom Bund ein Förderprogramm für die Sanierung von Schwimmbädern geben soll (wir berichteten). Während sich die einen Nördlinger Stadträte darüber freuen, sind andere skeptisch.

Oberbürgermeister Hermann Faul sagt, man werde dem Stadtrat die überarbeiteten Gutachten aus dem Jahr 2012 vorlegen. Dann müsse sich das Gremium entscheiden, ob es einen Neubau oder eine Sanierung im Bestand wolle. Den Beschluss will Faul nach der Sommerpause fassen lassen. Er selbst spricht sich für eine Sanierung aus – nicht nur deshalb, weil ein Neubau im von Lange angestoßenen Programm nicht gefördert werde. Außerdem sei das Bad in der Nähe der Schulen, das Gebäude werde genutzt, die Sache kostengünstiger. Er sei Lange sehr dankbar, dass dieser die Förderung eröffnet habe – doch man müsse schauen, ob das Nördlinger Bad überhaupt deren Richtlinien entspreche. Zudem sei das Programm für ganz Deutschland mit 200 Millionen Euro ausgestattet – wenn man das auf die Kommunen herunterbreche, könne man keine enorme Summe erwarten.

CSU-Fraktionsvorsitzender Jörg Schwarzer hofft, dass zum Thema Hallenbad endlich Fakten auf den Tisch kommen: „Da hat man jetzt lange nichts mehr gehört.“ Eine Sanierung des bestehenden Bades favorisiert er eher als einen Neubau – sofern beides nicht annähernd gleich teuer wird. Die CSU hatte auch die Idee ins Spiel gebracht, ein Hallenbad auf dem Döderlein-Gelände zu bauen. Schwarzer glaubt nicht, dass dort angesichts zu erwartender Quadratmeterpreise von rund 500 Euro ein Wohngebiet realisierbar ist.

Eine Sanierung des bestehenden Hallenbades favorisiert Thomas Mittring, Fraktionsvorsitzender der Stadtteilliste, auch er verweist auf die Nähe zu den Schulen. Zudem stelle sich sonst die Frage, was man mit dem bestehenden Gebäude mache. Mittring hofft darauf, dass sich der Landkreis noch einmal mit dem Thema befasst. Schließlich unterstütze der Landkreis Cham ebenfalls Schwimmbäder und der Donau-Ries-Kreis sei zudem schuldenfrei.

Nördlingen sei im Bereich Sauna in einer Art und Weise unterversorgt, wie es für eine Stadt in dieser Größe nicht hinnehmbar sei – so formuliert es PWG-Fraktionsvorsitzender Helmut Beyschlag. Er fordert eine Lösung für das Hallenbad, die den Ansprüchen der Bürger Rechnung trägt: „Es gibt Leute, die schwimmen wollen und müssen.“ Wichtig sei jetzt eine gute Kommunikation mit den Bürgern. Es brauche erst eine breite Unterstützung für das neue Bad – ähnlich wie es sie jetzt für das Almarin gebe: „Das muss nicht um jeden Preis vom alten Stadtrat entschieden werden.“

Wolfgang Goschenhofer, Fraktionsvorsitzender von Grüne/Frauenliste, fordert nicht nur die Sanierung des bestehenden Hallenbades, sondern zusätzlich den Neubau eines Holland-Bades auf der Marienhöhe. Wie berichtet, hatte Goschenhofer solch ein Bad in Fertigbauweise in die Diskussion eingebracht. Das von Lange initiierte Förderprogramm beurteilt Goschenhofer zwar als „gute Sache“, sieht es aber durchaus auch kritisch. Schließlich gebe es allein in Bayern 80 Bäder, die saniert werden müssten – aber eben nur 200 Millionen Euro bundesweit. „Das ist auch ein Stück weit dem Landtagswahlkampf geschuldet“, vermutet er.

SPD-Fraktionsvorsitzende Rita Ortler will erst einmal die Kosten für die unterschiedlichen Bad-Varianten vorliegen haben. Man müsse schauen, was möglich ist – ein Spaßbad wohl nicht. Zudem gelte es, auch die Betriebskosten genauer unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht zahle sich eine teurere Investition am Ende aus. Auch Ortler hätte sich mehr Unterstützung vom Kreis gewünscht.

