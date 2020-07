vor 27 Min.

"Hallo, du Süßer": 55-Jähriger spricht Kind im Freibad in Oettingen an

Das Oettinger Freibad lockt viele Gäste an.

Plus Der Mann ist bereits in Haft, allerdings wegen eines anderen Delikts. So trug sich der Vorfall bereits vor gut einer Woche zu.

Von Verena Mörzl

Für einige junge Badegäste hat der Ausflug ins Oettinger Freibad vergangene Woche ein obskures Ende genommen. Wie die Rieser Nachrichten erfahren haben, soll ein Mann sich einem Kind mit dem Satz „Hallo, du Süßer“ vorgestellt haben. Außerdem soll er ein anderes Kind der Gruppe zur Seite geschoben haben.

Zunächst hat es das Gerücht gegeben, dass der 55-Jährige die Kinder sexuell belästigt und sich als Pädophiler vorgestellt haben soll. Erwachsene verständigten die Polizei.

Mann spricht Kinder im Freibad an: Eltern verständigen die Polizei

Diese Vorwürfe erhärteten sich nach Befragungen der Betroffenen durch die Polizei nicht. Polizeichef Walter Beck sagt, dass die Angelegenheit mit Nachdruck verfolgt worden sei. Ermittlungen hätten dann zu einem 55-Jährigen geführt, der einmal im Ries lebte, allerdings derzeit keinen festen Wohnsitz habe. Es stellte sich heraus, dass der Mann wegen Verkehrsdelikten per Haftbefehl gesucht wurde. Er ist laut Beck inzwischen in Haft. Außerdem erfolgte eine sogenannte Gefährderansprache. Das bedeutet, dass der Mann künftig keine Kinder mehr ansprechen darf, so Beck.

Wie Bürgermeister Thomas Heydecker mittelt, seien die Mitarbeiter im Oettinger Freibad sensibilisiert worden. Wäre der Mann noch einmal aufgetaucht, hätten sie umgehend die Polizei verständigt.

