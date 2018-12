Handels-Endspurt zu Weihnachten im Ries

Plus Regenwetter bremste zuerst die Kaufkraft, zum Schluss stiegen die Umsätze. Das sagen die Händler in Oettingen und Nördlingen über das Weihnachtsgeschäft.

Auf hohem Niveau gab es im schwäbischen Einzelhandel heuer keine Bescherung, fasst Bernd Ohlmann, Pressesprecher des Handelsverbandes Bayern, das diesjährige Weihnachtsgeschäft zusammen. Sprich: Das Vorjahresniveau von 1,89 Milliarden Umsatz wurde insgesamt gehalten, aber aus dem Weihnachtswunsch einer Steigerung von zwei Prozent wurde nichts. Im Ries bestätigen die befragten Händler, dass sich der Umsatz auf Vorjahresniveau hält, zeigen sich jedoch damit zufrieden.

Angesichts des Online-Handels, der heuer laut Ohlmann „abging wie eine Rakete“ und zehn Prozent zulegte, kann man das wohl auch sein. „Wir beziehen in unser Sortiment immer mehr kleinere Firmen ein, die eine besondere Modeaussage treffen, aber im Online-Handel nicht zu finden sind“, schildert Anita Thorwart vom Oettinger Modegeschäft Hölderle, wie sie ihr Sortiment konkurrenzfähig hält. Auch Peter Bauer vom Blumengeschäft „Grüner Leichtsinn“ in Oettingen stellt fest, dass Qualität gepaart mit besonderer Kreativität von vielen Stammkunden ausdrücklich vor billiger Massenware den Vorzug bekommt. Bauer wurde am 24. Dezember von Kunden förmlich überrannt. „Da war vormittags keine Zeit für eine Tasse Kaffee“, sagt er.

Nördlingen: Dreifacher Tagesumsatz an Heiligabend

Allerdings fehlte ihm der traditionell ebenso umsatzstarke Vortag vor Heiligabend, der heuer ja auf den Sonntag fiel. Auch Steffen Rissmann, Filialleiter des Mode- und Sporthauses Steingass in Nördlingen, hatte an Heiligabend den dreifachen Umsatz wie sonst am letzten Tag und der Samstag zuvor „schlug ein wie eine Bombe“ sagt er. Die Tendenz zum Geschenkekauf auf den letzten Drücker wurde heuer durch den Dauerregen verstärkt, der wohl viele Käufer den Bummel vor sich herschieben ließ.

Das Wetter an sich wirkte sich auch auf die Produktwahl aus, Warme Kleidung wurde wegen der zu hohen Temperaturen weniger gekauft, Skikleidung mangels Skiwetter ebenfalls. Steffen Rissmann differenziert da allerdings: „Der Sportbereich hatte weniger Umsatz, Herrenpullover dafür etwas mehr“, sagt er. Bei Armin Kloiber von der Goldschmiede Herrle und Schweda verteilte sich das Geschäft wie immer gleichmäßiger über den Dezember wie in anderen Branchen, doch die extremen Spitzen heuer wie am 24. Dezember spürte er auch, ebenso, dass das Wetter in den letzten Tagen schließlich kein Grund mehr für die Kunden war, zuhause zu bleiben.

Viele Menschen schenken Gutscheine

Schwabenweit war laut Bernd Ohlmann übrigens der Samstag vor dem Dritten Advent, also der 15. Dezember, die Umsatzspitze. Da aber Geldgeschenke und Gutscheine mittlerweile 20 Prozent der Geschenke überhaupt ausmachen, hoffen in Schwaben viele Händler auf das Nach-Weihnachtsgeschäft. Die Zeichen dafür stehen gut: „Viele haben frei bis Dreikönig, da kommt dann nochmal Gehalt aufs Konto“, meint Ohlmann. Außerdem lockte bis dahin weiterhin kein Skiwetter weg vom Einkaufsbummel.

Die Gutscheine, die nun eingelöst werden, sind für den Sprecher des Bayerischen Handelsverbandes ein regelrechter „Problemlöser“ zu Weihnachten – damit ist der Schenkende gefeit vor Fehlgriffen, der Beschenkte kann sich aussuchen, was er braucht. Das schlägt sich auch in der Weihnachts-Statistik nieder: Ganze fünf Prozent der Geschenke werden heutzutage noch umgetauscht, wesentlich weniger als früher. Außerdem stehen Gutscheine zusehends für Geschenke, die nicht unter den Christbaum passen wie Fallschirmsprünge, Reisen oder Hubschrauber-Rundflüge.