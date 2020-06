vor 34 Min.

Handfester Streit in einem Nördlinger Café

Der Streit zwischen drei jungen Frauen in Nördlingen endete mit Schlägen und Tritten.

Ein Streit unter jungen Frauen in einem Café in Nördlingen artet aus. Es kommt zur Körperverletzung.

In einem Nördlinger Café ist es am Freitagabend zu einem handfesten Streit unter drei 20-jährigen Frauen gekommen. Dabei schlugen den Polizeiangaben zufolge gegen 21.30 Uhr zwei der Frauen auf die Dritte ein, sodass diese zu Boden ging. Am Boden liegend soll sie weitere Schläge und Fußtritte erhalten haben. Die junge Frau erlitt dabei den Angaben zufolge mehrere Prellungen. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen