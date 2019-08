vor 20 Min.

Handgelenk bei Arbeitsunfall aufgeschnitten

Die Polizei meldet einen Arbeitsunfall in Wallerstein. (Symbolbild)

In Wallerstein ist ein 59 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall an einer Metallfräsmaschine verletzt worden.

Bei einem Betriebsunfall ist am Donnerstag ein Arbeiter in Wallerstein verletzt worden. Nach Angaben der Polizei zog sich der 59-Jährige Metallarbeiter Verletzungen zu, als er an einer Metallfräsmaschine eine Schraube nach zog.

Durch einen abgebrochenen Imbus-Schlüssel verletzt

Hierbei soll der Imbus-Schlüssel abgebrochen sein und der 59-Jährige rutsche ab und schnitt sich an der scharfen Kante des abgebrochenen Werkzeugs das Handgelenk auf. Deswegen wurde er in das Stiftungskrankenhaus nach Nördlingen gebracht. Ein Fremdverschulden lag nach weiteren Angaben nicht vor. RN

