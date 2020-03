10:43 Uhr

Handwerker fällt in Auhausen von Gerüst und wird ins Klinikum geflogen

Die Unfallursache ist bisher noch ungeklärt. Der Mann trug schwere Verletzungen davon.

Ein 50-jähriger Schreiner ist in Auhausen von einem fahrbaren Montagegerüst gefallen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Mittwochnachmittag in einer Höhe von 2,5 Metern dabei, Innenarbeiten an einem Dach auszuführen, als er stürzte. Eine 51-jährige Haushälterin fand den Schreiner am Boden liegend vor und verständigte sofort die Rettungskräfte.

Die Umstände, wie und warum der Mann von dem Gerüst fiel, sind den Ermittlern zufolge bislang noch ungeklärt. Der Schreiner musste aufgrund einer schweren Kopfverletzung und anderen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. RN

Themen folgen