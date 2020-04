vor 21 Min.

Hans Altmann feierte 90. Geburtstag

Lange Jahre saß der Unternehmer im Nördlinger Stadtrat

Still und leise hat der ehemalige Stadtrat und Unternehmer Hans Altmann am 2. April seinen 90. Geburtstag begangen. Für die CSU saß er von 1972 bis 1990 im Stadtrat. „Für das große Vertrauen, das ich von den Wählern erhalten habe, bin ich noch heute dankbar“, sagt er. Er konnte an großen Entscheidungen mitwirken. Von 1972 bis 1984 gehörte er dem Kreistag an.

Altmann stammt ursprünglich aus Neumark im Böhmerwald. Als Heimatvertriebener kam er mit seiner Familie 1946 ins Ries. Er baute zusammen mit seiner Ehefrau Erna (geborene Binninger) die Mosterei Binninger auf, die er nach und nach vergrößerte. Sie waren 67 Jahre lang glücklich verheiratet. Heute wird das Geschäft von seinem Sohn, der eine weitere Filiale gründete, und seinen Enkeln geführt.

Im Ruhestand war Altmann ein begeisterter Tennisspieler, er spielte in der Seniorenmannschaft des Tennisclub Nördlingen, in dessen Vorstandschaft er sich auch ehrenamtlich engagierte. Als Skifahrer wagte er sich auch mit über 80 Jahren noch die Piste hinunter. Darauf angesprochen, dass er früher sowohl beim Sport als auch in der Stadtpolitik manchen als „gewiefter Taktierer“ galt, antwortet er nur mit leisem Lachen: „Jetzt bin ich aber 90.“ Heute lebt er zurückgezogen mit seiner Betreuerin zu Hause. Wegen der Isolation verbringt er momentan viel Zeit im Garten, in dem die Sauerkirsche und die Tulpen blühen. Er sagt: „Ich freue mich noch über jeden Tag.“ (linm)

