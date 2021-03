Happy End: Eichhörnchen-Findelkind wieder mit Mutter vereint

Plus Eine Expertin gibt Tipps, was zu tun ist, wenn man ein hilfloses Tier entdeckt.

Behutsam setzt Nördlingens Tierheim-Leiterin Manu Kaußen das Eichhörnchen-Baby auf den Rasen. Es hat kastanienbraunes Fell und verschwindet leicht in einer Hand. Es bewegt sich kaum. Kaußen legt ihr Handy neben das Tier. Aus dem Lautsprecher erklingen die Schreie eines Eichhörnchens.

Kaum abgesetzt, springt die Mutter von einem Baum ins Gras und beschnuppert das Findelkind. Es sieht aus, als würde sie ihr Kleines mit den Armen aufnehmen. Fest gepackt im Nacken trägt es den Nachwuchs schließlich davon und verschwindet hinter einem Busch.

Was tun, wenn man ein Baby-Eichhörnchen findet?

Das Happy End am Montag hat Manu Kaußen mit ihrem Handy gefilmt. Immer wieder wird sie kontaktiert, wenn Menschen ein Eichhörnchen-Findelkind in Not entdecken. Vergangenes Jahr sollen es um die 20 Tiere gewesen sein, die sie aufgepäppelt hat, zählt Kaußen auf. Entweder fallen die Jungen aus dem Nest oder aber die Mama wird überfahren. Allein jedenfalls können sie nicht überleben.

Der jüngste Rettungsversuch glückte im Hohen Weg. Kaußen erklärt, dass die Mutter wohl im Nest gestört worden sei und sich auf die Suche nach einem neuen gemacht habe. Sie hätte den gesamten Nachwuchs mitgenommen, das eine sei aber aus dem Nest gefallen. Zwei Stunden soll das Kleine allein gewesen sein, da kontaktierten die Beobachter die Tierheimleiterin, die für solche Notfälle vor einigen Jahren beim Landratsamt einen Sachkundenachweis erbracht hat. „Es ist wichtig, dass sie nicht auskühlen, sonst bekommen sie ein Problem“, schildert Kaußen. Sie versorgte das Eichhörnchen und blieb mit den Hausbewohnern im Hohen Weg in Kontakt, sollte die Mutter wieder auftauchen. Das glückliche Ende ist inzwischen bekannt.

Das Eichhorn-Junge wurde im Tierheim abgegeben. Nachdem die Mutter wieder aufgetaucht ist, wurden beide erfolgreich zusammengeführt.

Eichhörnchen sind sensibel: „Niemals sollte ein Laie das machen“, sagt sie. Die Tiere hätten unter anderem einen schwierigen Verdauungstrakt. Wer also ein verwaistes Eichhörnchen findet, soll sich an das Tierheim in Nördlingen und Leiterin Manu Kaußen wenden (Telefon: 09081/1388).

Auch diese Themen könnten Sie interessieren: