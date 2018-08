vor 34 Min.

Harburg: Wieder schwerer Unfall mit Motorradfahrer

Ein 74-jähriger Autofahrer übersah einen Motorradfahrer. Der wurde von seinem Oldtimer-Rad geschleudert und verletzte sich schwer.

In Harburg hat sich schon wieder ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Zweiradfahrer beteiligt war. Wie die Polizei nun mitteilt, passierte das Unglück bereits am Mittwochnachmittag. Verursacher war ein 74-Jähriger, der mit seinem Auto von der Straße am Heckelsberg nach rechts auf die Wemdinger Straße in Richtung Bahnübergang einbiegen wollte. Der Rentner übersah jedoch ein Motorrad, mit dem ein 57-Jähriger stadtauswärts unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 57-Jährige wurde von seinem Oldtimer-Motorrad geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt brachte das Rote Kreuz das Opfer ins Krankenhaus. Der 74-Jährige blieb körperlich unversehrt. Der Sachschaden wird auf rund 11000 Euro geschätzt. (dz)

