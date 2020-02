Harburg verzeichnet ein Rekord-Plus bei den Übernachtungen

Plus Die Wörnitzstadt legt um fast 20 Prozent zu. Auch Nördlingen weist einen ordentlichen Zuwachs auf, der aber unterschiedlich interpretiert wird.

Welch bedeutender, aber immer noch häufig unterschätzter Wirtschaftsfaktor der Tourismus im Landkreis Donau-Ries ist, wird an einer Zahl des Deutschen wissenschaftlichen Institutes für Fremdenverkehr deutlich: 2016 generierte die Branche in der Region zwischen Ries, Jura und Donau Bruttoumsätze in Handel, Gastronomie und Hotellerie von rund 170 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund achten die Tourismusämter der größeren Kommunen zu Beginn eines jeden Jahres auf die Zahlen des Statistischen Landesamtes Bayern, um zu erfahren, wie sich die Übernachtungszahlen in den Beherbergungsbetrieben jeweils entwickeln. Erfasst sind dabei allerdings nur Häuser mit mehr als zehn Betten. Damit kommt beispielsweise die Stadt Oettingen in der Auflistung überhaupt nicht vor.

Der Vorsitzende des Tourismusvereins Ferienland Donau-Ries, Klemens Heininger, äußert sich beim Blick auf die statistischen Angaben des Jahres 2019 zufrieden. Insgesamt seien die Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent angestiegen. Eine Zahl, mit der Heininger nicht unbedingt gerechnet hatte, fiel der Anstieg 2018 doch nur sehr gering aus.

Die Zunahme der Urlauberzahl im Vorjahr führt er unter anderem auf den zunehmenden Trend beim Radfahren und Wandern zurück. Zwei Bereiche, die von den Urlaubern im Zusammenhang mit einem „nachhaltigen Tourismus“ immer mehr bevorzugt würden, betont Heininger. Bereits vor geraumer Zeit seien im Kreis die Weichen in diese Richtung gestellt worden.

Den größten Zuwachs im vergangenen Jahr hatte Harburg mit einem Plus von 19,2 Prozent. Nach Einschätzungen der Verantwortlichen habe in erster Linie Schloss Harburg mit seinen vielfältigen Veranstaltungen während des Jahres mit zu der positiven Entwicklung beigetragen. Gute Zahlen verzeichnet auch die Stadt Nördlingen. Insgesamt 113700 Übernachtungen weist die Statistik aus, was einem Plus von 7,6 Prozent gegenüber 2018 entspricht. Nach Angaben des Leiters der Tourist-Info, David Wittner, sei dies der zweithöchste Stand seit Beginn der Erfassung. Nur 2017 sei die Zahl mit 114500 Übernachtungen noch etwas höher gelegen. Ein positives Bild zeige sich zudem in der Langzeitbetrachtung, so Wittner gegenüber unserer Zeitung. Vergleiche man die Zahlen von 2019 mit den Werten des Jahres 2009, sei zu erkennen, dass Nördlingen auch ohne massive Ausweitung der Bettenkapazität den schwaben- und bayernweiten Vergleich nicht zu scheuen brauche. Eine weitere Steigerung verspricht sich Wittner von der Eröffnung des neuen Hotels „Ibis Styles“ an der Adamstraße, die für das Frühjahr 2020 vorgesehen sei.

In den sechs Jahren zuvor bei Plus-Minus-Null

Etwas anders als der Tourismus-Leiter beurteilt Jörg Schwarzer, Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat, die Situation. Dass Nördlingen vergangenes Jahr wieder zugelegt habe, schreibt er hauptsächlich dem 2nd Home Hotel am Luntenbuck zu. „Es wäre schlimm gewesen, wenn sich dies nicht positiv ausgewirkt hätte“. Man dürfte jedoch keinesfalls die sechs Jahre zuvor aus dem Blickfeld verlieren. „In dieser Zeit lag Nördlingen bei Plus-Minus-Null“, so Schwarzer, der in diesem Zusammenhang in die Nachbarschaft blickt. In Dinkelsbühl etwa seien die Zahlen in diesem Zeitraum um 60 Prozent nach oben gegangen. Diese Zahl zeige, was möglich wäre. Er plädiere dafür, über neue Ansätze im Nördlingen-Tourismus nachzudenken.

Einen überraschenden Rückgang von 2,9 Prozent musste die Stadt Wemding hinnehmen, die bisher meist die Rangliste angeführt hatte. Ein leichtes Plus von 1,8 Prozent verzeichnet die Stadt Rain, ebenso die Kreisstadt Donauwörth mit 0,8 Prozent.

Zu einem späteren Zeitpunkt will Klemens Heininger die Zahlen für das gesamte Ferienland Donau-Ries präsentieren. Diese lägen ihm derzeit noch nicht vor. Dann seien auch die Zahlen der Mitgliedskommunen außerhalb des Landkreises Donau-Ries dabei.