vor 3 Min.

Harley-Fahrer leicht verletzt

LKW beschädigt Auto und fährt weg

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der Ortverbindungsstraße zwischen Seglohe und Frankenhofen ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Ein 69-Jähriger geriet in einer Linkskurve mit seinem Golf offensichtlich nach links auf die Gegenspur und streifte mit seiner linken Fahrzeugseite das entgegenkommende Motorrad. Der 65-Jährige stürzte daraufhin mit seiner Harley Davidson und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro. (pm)

Unfallflucht durch Lkw

Am Freitag um 07: 45 Uhr streifte ein Lkw beim Abbiegen in der Raiffeisenstraße in Deiningen mit seinem linken Fahrzeugheck einen Skoda an der linken Fahrzeugfront. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 400 Euro. Der flüchtige Lkw hatte eine grüne Zugmaschine. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Tel. 09081/2956-0. (pm)

Themen folgen