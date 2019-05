10:38 Uhr

Hase kreuzt Fahrbahn: Motorradfahrer stürzt

Der 22-Jährige muss ins Nördlinger Krankenhaus gebracht werden.

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Freitag, gegen 18.30 Uhr, verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann aus dem südlichen Landkreis auf der Kreisstraße von Aufhausen in Richtung Eglingen. Dort querte ein Hase die Fahrbahn. Der 22-Jährige bremste, geriet ins Schlingern und rutschte mit seinem Motorrad in die Böschung. Dabei wurde er leicht verletzt und musste im Krankenhaus Nördlingen behandelt werden. An seinem Motorrad entstand Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. (pm)

