00:32 Uhr

Haushalt verabschiedet

Der Gemeinderat in Fremdingen spricht über die wichtigsten Investitionen

Von Matthias Link

Der Gemeinderat Fremdingen hat in seiner Sitzung am Dienstag den Haushalt 2020 beschlossen. Das Gesamthaushaltsvolumen beträgt 6,65 Millionen Euro.

Bürgermeister Frank-Markus Merkt stellte das Zahlenwerk in der Sitzung vor. Der Vewaltungshaushalt, aus dem die laufenden Ausgaben bestritten werden, beinhaltet Einnahmen von 3,98 Millionen Euro, das sind etwa 43000 Euro mehr als letztes Jahr. Die größten Einnahmepositionen sind der Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer mit 1,11 Millionen Euro und die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 676000 Euro.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden auf 490000 Euro geschätzt, 2019 waren es etwa 73000 mehr. Die Kita-Einnahmen, ein Großteil davon sind Zuschüsse, machen 464000 Euro aus – 69000 Euro mehr als im Vorjahr. Die größte Ausgabeposition des Verwaltungshaushalts stellt der Personalaufwand mit 1,22 Millionen Euro dar. Im Vergleich zu 2019 sind das 66000 Euro mehr, da es Personalzuwachs in der Kita gibt und ein weiterer Bauhofmitarbeiter eingestellt werden soll. Die Kreisumlage schlägt mit 981000 Euro zu Buche (75000 Euro mehr als 2019). Der sächliche Verwaltungsaufwand beläuft sich auf 892000 Euro und liegt damit 52000 Euro höher als im Vorjahr. Die Schulverbandsumlage beträgt 126000 Euro und die Gewerbesteuerumlage 100000 Euro.

Aus dem Verwaltungshaushalt werden 557000 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt. Die größte Investition 2020 wird die Ortssanierung in Raustetten sein, bei der Kanalbaumaßnahmen vorgesehen sind und die sich auf 490000 Euro beläuft. In Seglohe ist die Ortssanierung abgeschlossen, doch es gibt noch 330000 Euro offene Kosten, die abgerechnet werden müssen. Dort fallen außerdem mit 325000 Euro Sanierungskosten im Abwasserbereich an (Druckleitung, Stauraumkanal, Pumpanlage, Spülstation, Umbau der Klärteiche und Sanierung des Kanalnetzes). Sanierungsmaßnahmen nach dem Kanalbau in der Hohlgasse in Schopflohe machen 166000 Euro aus. Zum Schutz vor Hochwasser wurde im Bäckergässle in Fremdingen ein Regenüberlauf gebaut und in der ehemaligen Kläranlage in Schopflohe eine Drossel, eine technische Vorrichtung zur Regulierung des Wasserstands. Beide Maßnahmen sind fertig und müssen noch abgerechnet werden, insgesamt kostet dies 162000 Euro. Für die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Feuerwehr Fremdingen sind 115000 Euro geplant, die Kosten für die Sanierung der Schulturnhalle und deren Umbau zur Mehrzweckhalle sind mit 70000 Euro veranschlagt. Die neue Kita-Gruppe bringt Kosten in Höhe von 55000 Euro mit sich. Eine Pauschale für den Erwerb von Bauland ist mit 50000 Euro eingeplant.

Finanziert werden diese Investitionen neben besagtem Zuführungsbetrag aus dem Verwaltungshaushalt mittels einer Rücklagenentnahme von 360000 Euro. Im Vorjahr war die Rücklagenentnahme nicht erforderlich. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 879000 Euro ist geplant, doch Kämmerer Gerhard Gloning sagt: „Wir vermuten, dass der Kredit bei Weitem nicht in der Höhe aufgenommen werden muss, weil sich einiges ins nächste Jahr schiebt.“ Erlöse aus Bauplatzverkäufen sind mit 60000 Euro veranschlagt. Bürgermeister Merkt wies in der Sitzung darauf hin, dass die Gemeinde derzeit schuldenfrei ist.

