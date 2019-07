vor 60 Min.

Heftiger Hagel geht über Auhausen nieder

Fenster in der Klosterkirche beschädigt

In Auhausen hat es am Samstag kurz nach 16 Uhr heftig gehagelt. Leser unserer Zeitung beschreiben, dass die Hagelkörner so groß wie Trauben gewesen seien. Besonders auffällig war die Geräuschkulisse, Jasmin Dorner sagt: „Das war der Wahnsinn.“ Rollos und Fliegengitter seien kaputt. Auhausens Bürgermeister Martin Weiß berichtet, der Hagel sei in einer Schneise über Lochenbach und Auhausen durchgezogen. Vor allem die Gärten seien in Mitleidenschaft gezogen worden, die Eiskörner hätten in die Dächer mancher Gewächshäuser Löcher geschlagen. Im Hochchor der Klosterkirche seien drei Fenster beschäftigt worden.

