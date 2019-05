14:18 Uhr

Heimatschätze der Gärtner in Oettingen bestaunen

Im Oettinger Heimatmuseum wird eine neue Schau eröffnet. Objekte aus vier Jahrhunderten sind zu sehen, alles dreht sich um die Gartenarbeit.

Von Peter Urban

Das Team des Oettinger Heimatmuseums hatte erst gar nicht versucht, die Eröffnung der neuen Ausstellung im eigenen Foyer abzuhalten. Wahrscheinlich hatte man mit einem so großen Andrang gerechnet, wie es ihn dann tatsächlich gab. Auch das Ausweichquartier, die alte Turnhalle, war voll.

Bürgermeisterin Petra Wagner eröffnete die Schau mit dem Begriff „Heimatschätze“ und sie spannte so verbal den Bogen von der Ausstellung („Ein Rückblick, der in die Zukunft weisen kann“) über den Oettinger Integrationsgarten zur Landesgartenschau in Wassertrüdingen, die demnächst eröffnet wird und in der eine so genannte „Oettinger Woche“ stattfinden wird.

Dr. Herbert Wilhelm, der Vorsitzende des Heimatvereins, unterstrich die große Leistung, die das Heimatmuseum („Ein Kulturschatz!“) – trotz beschränkter Mittel – mit den Sonderausstellungen zwei Mal im Jahr vollbringt. Petra Ostenrieder gab einen kleinen Abriss über das, was die Besucher nach dem verbalen Auftakt dann „drüben im Museum selbst“ würde entdecken können. Der Sängerverein Oettingen, in dem auch echte Gärtnermeister mitsangen, umrahmte die Reden mit Mai- und Frühlingsliedern.

Dann endlich ging es hinüber in die Ausstellung, die „einen bunten Reigen (so Petra Ostenrieder) von der Nutz- und Lustgärtnerei, vom Hofgarten bis zum Obstbau spannt“. Objekt aus vier Jahrhunderten zeugen von der Mühe und den Freuden der immer aktuellen und mühevollen Gartenarbeit. Geräte wie alte Spaten, Pflanzhölzer, Sämereien und selbst gebaute Karren verdeutlichen die im wahrsten Wortsinn erdverbundenen Lebens- und Arbeitsverhältnisse.

Von Maulwurffallen bis zu Gartenbüchern

Ein illustres Spektrum von verdrahteten Maulwurffallen bis hin zu kostbaren Gartenbüchern wie der „Hortus Eystettensis“ lässt die Besucher über den vergangene Alltag „mit Bodenhaftung“ sinnieren. Bei Apfelsaft von Oettinger Streuobstwiesen, pur oder aufgepeppt mit Sekt und selbst gemachten Plätzchen einer Gönnerin – die eigentlich zu schön waren, um wirklich verzehrt zu werden – schlenderten die zahlreichen Besucher durch die Schau und erfuhren so, dass Rüben und Artischocken schon vor 300 Jahren neben Melonen, Pastinaken oder Mangold zum Angebot auf dem Oettinger Wochenmarkt gehörten. Zur Eigenversorgung, nicht nur mit Kraut und Rüben, hatten die Familien Beete in den so genannten Krautgärten, die überall im Stadtgebiet verstreut lagen. Vor allem in schlechten Zeiten war der eigene Garten eine höchst wertvolle Stütze der Nahrungsversorgung. Nicht zuletzt die Geschichte und die Geschichten um die Oettinger „Gärtner-Dynastien“ interessierten die Besucher. Passend dazu eröffnete in der „Treppenhausgalerie“ die Aquarelle von Sabine Koloska einen ergänzenden „floralen“ Seitenblick. Die Ausstellung ist ab sofort, Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, bis zum 3. November zu sehen. Führungen werden nach Vereinbarung gerne gegeben. Näheres unter www.heimatmuseum-oettingen.de

