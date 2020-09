vor 18 Min.

Heimattage in Bopfingen finden "dieses Jahr mal anders" statt

Plus Statt Handwerkern und Mittelalterlager gibt es in Bopfingen dieses Mal ein größeres Kulturprogramm. Wie der Ersatz für den Einmarsch der historischen Gruppen aussieht

Von Mark Masuch

Die Heimattage in Bopfingen finden statt – nur in diesem Jahr etwas anders als gewohnt. Wo sonst mittelalterliche Handwerker und Schausteller Einblick in frühere Zeiten gaben, soll diesmal ein Kulturprogramm im Mittelpunkt stehen. Geplant ist außerdem ein verkaufsoffener Sonntag. Jeder Programmpunkt muss laut Bürgermeister Gunter Bühler nach den aktuellen Corona-Richtlinien durchgeführt werden. Doch einiges fällt in diesem Jahr aus.

Den großen Markt mit historischem Treiben und das Lager werde es in diesem Jahr auf keinen Fall geben, sagt Gunter Bühler. Eine Veranstaltung mit großen Menschenmengen sei nicht durchführbar. Die historischen Gruppen, die sonst nach Bopfingen gekommen wären, würden den Ausfall bedauern. Auf solche Elemente müsse man aber verzichten, so Bühler weiter. „Alles, wo Leute auf engem Raum zusammenkommen, machen wir in diesem Jahr nicht.“ Und auch bei den kleineren Aktionen soll streng auf die Corona-Verordnung geachtet werden. Führungen gibt es zum Beispiel nur mit maximal 20 Teilnehmern, inklusive Führer.

Dennoch möchte der Verwaltungschef die Heimattage stattfinden lassen. Daher trägt die Veranstaltung diesmal den Zusatz „Dieses Jahr mal anders“. Man wolle den Heimattagen einfach eine andere Form geben, so Bürgermeister Bühler weiter. Daher haben die Organisatoren um den Bürgermeister, die Kulturbeauftragte Victoria Schrödersecker und Archivarin Johanna Fuchs versucht, der Veranstaltung einen größeren kulturellen Touch zu verleihen.

Was bei den Heimattagen in Bopfingen im Mittelpunkt stehen soll

Konzerte, Führungen, Vorträge, Ausstellungen und Lesungen sollen von Dienstag bis Sonntag, 6. bis 11. Oktober, im Mittelpunkt stehen. Am Mittwoch beispielsweise wird der Rieser Hobby-Archäologe in der Rathausschranne einen Vortrag über die Ungarnschlacht halten. Essig stellt die Frage, ob die sogenannte Lechfeldschlacht möglicherweise im Nördlinger Ries stattgefunden hat. Er habe zahlreiche Berichte der Schlacht seziert, habe diese rekonstruiert und sei zu neuen Erkenntnissen gelangt, betont Gunter Bühler. Auch der Ipf könne dabei eine Rolle gespielt haben.

Des Weiteren soll es eine Märchenerzählstunde mit Frank Jentzsch, die Uraufführung des Dokumentarfilms „Renaturierung Sechta – Ein wertvoller Naturraum“, eine Lesung mit Gaby Hoffmann, Nachtwächterführungen, eine Führung am Ipf und vieles mehr geben. Nicht stattfinden wird die offizielle Eröffnung der Heimattage am Freitagabend mit Einmarsch der historischen Gruppen und Feuerwerk. Dafür habe man sich einen kulinarischen Ersatz ausgedacht, erläutert der Bürgermeister. Im Rahmen des „Bopfinger Besens“ soll es eine Weinverkostung mit der Württemberger Weinprinzessin Henrike Heinicke, die aus dem Bopfinger Teilort Trochtelfingen stammt, geben. Dazu gibt es eine Schlachtplatte und Musik.

Bürgermeister hofft auf Aktionen in Geschäften

Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Bopfinger Geschäftstreibenden ihre Türen. Man brauche immer einen Anlass, um sonntags öffnen zu dürfen. Das seien natürlich die Heimattage, sagt Gunter Bühler. Wie bei allen Programmpunkten soll auch hier streng auf die aktuellen Corona-Richtlinien geachtet werden. Er wünsche sich, dass die Geschäfte selbst Aktionen starteten, aber in ihren Läden und nicht auf der Straße, sagt der Bopfinger Bürgermeister.

Auch der Gewerbe- und Handelsverein werde ein eigenes Programm für diesen Tag haben, dies stehe aber noch nicht ganz fest, erzählt Bühler weiter. Mögliche Aktionen von Gastronomen seien zwar auch denkbar, diese fänden jedoch nicht im Rahmen der offiziellen Veranstaltung statt.

Trotz Corona wolle man versuchen, gewisse Veranstaltungen und Aktionen in Bopfingen möglich zu machen, hebt Gunter Bühler hervor. Man brauche eine gewisse Normalität mit vernünftiger Risikoeinschätzung. Ob aber zum Beispiel der Nikolausmarkt stattfindet, kann der Bürgermeister noch nicht bestätigen. Man überlege, wie man es machen könne, aber es werde schwierig, sagt er.

Das Programm im Detail

Dienstag

Märchenerzählstunde für Kinder ab fünf Jahren, Beginn: 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr, Schranne im alten Rathaus mit Voranmeldung , kostenfrei.



Mittwoch

Vortrag zur Ungarnschlacht mit Jens Essig , Beginn: 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr, Schranne im alten Rathaus, mit Voranmeldung , kostenfrei, Spenden erwünscht.



Donnerstag

Kunstausstellung „Miteinander“ der Kreative 88, Dauer: 8. Oktober bis 1. November, Foyer des Rathauses, Ausstellungseröffnung um 20 Uhr.

Uraufführung „Renaturierung Sechta - Ein wertvoller Naturraum“, ein Dokumentarfilm von Ulrich Lieber , Beginn: 19.30 Uhr, Einlass : 19 Uhr, katholisches Gemeindehaus, mit Voranmeldung , kostenfrei, Spenden erwünscht.

Freitag

„Bopfinger Besen“ - Weinprobe mit der Württembergischen Weinprinzessin, Beginn: 18.30 Uhr, Einlass : 18 Uhr, Schranne im alten Rathaus, Ticket für Weinverkostung und Schlachtplatte: 20 Euro, Tickets und Infos unter www.events-am-ipf.de



: 18 Uhr, im alten Rathaus, Ticket für Weinverkostung und Schlachtplatte: 20 Euro, Tickets und Infos unter www.events-am-ipf.de Lesung mit Gaby Hauptmann , Beginn: 19 Uhr, Einlass : 18.30 Uhr, katholisches Gemeindehaus, Eintritt : Vorverkauf: 13 Euro, Abendkasse: 15 Euro, Tickets und Infos unter www.events-am-ipf.de



, Beginn: 19 Uhr, : 18.30 Uhr, katholisches Gemeindehaus, : Vorverkauf: 13 Euro, Abendkasse: 15 Euro, Tickets und Infos unter www.events-am-ipf.de Kinder-Fackelführung mit Winfried Mundt , Beginn: 20 Uhr, Treffpunkt am Marktplatz, Fackeln werden vor Ort verteilt, Dauer: 30 Minuten, maximal 20 Personen, mit Voranmeldung , kostenfrei.



Samstag

„Bopfinger Besen“ - Weinprobe mit der Württembergischen Weinprinzessin, Beginn: 18.30 Uhr, Einlass : 18 Uhr, Schranne im alten Rathaus, Ticket für Weinverkostung und Schlachtplatte: 20 Euro, Tickets unter www.events-am-ipf.de



: 18 Uhr, im alten Rathaus, Ticket für Weinverkostung und Schlachtplatte: 20 Euro, Tickets unter www.events-am-ipf.de Konzert mit Liederpoet Harald Immig und Ute Wolf , Beginn: 19 Uhr, Einlass : 18.30 Uhr, katholisches Gemeindehaus, Eintritt : Vorverkauf: 13 Euro, Abendkasse: 15 Euro, Tickets und Infos unter www.events-am-ipf.de



und , Beginn: 19 Uhr, : 18.30 Uhr, katholisches Gemeindehaus, : Vorverkauf: 13 Euro, Abendkasse: 15 Euro, Tickets und Infos unter www.events-am-ipf.de Nachtwächterführung, Beginn: 20.55 Uhr, Treffpunkt am Marktplatz, Dauer: 60 Minuten, maximal 20 Personen, mit Voranmeldung , kostenfrei.



Sonntag

Verkaufsoffener Sonntag des Gewerbe- und Handelsvereins Bopfingen .

. Historisch-ökumenischer Gottesdienst, Beginn: 10 Uhr, evangelische Stadtkirche Sankt Blasius

Konzerte der Stadtkapelle Bopfingen , 11 Uhr: Turmblasen, 13 Uhr: Marktplatz, 13.30 Uhr: Place du Beaumont, 14 Uhr: Spitalplatz, 14.30 Uhr: Sonnenhof.

, 11 Uhr: Turmblasen, 13 Uhr: Marktplatz, 13.30 Uhr: Place du Beaumont, 14 Uhr: Spitalplatz, 14.30 Uhr: Sonnenhof. Museum im Seelhaus, geöffnet ab 14 Uhr, kostenfrei.

Führung am Ipf, Beginn: 14 Uhr, Treffpunkt am Keltenpavillon, maximal 20 Personen, mit Voranmeldung , kostenfrei.

, kostenfrei. Konzert Verzweiflung – Sehnsucht – Zuversicht, Beginn: 18.30 Uhr, Einlass : 18 Uhr, Stadtkirche Sankt Blasius, Eintritt : Vorverkauf: zehn Euro, Abendkasse: zwölf Euro, Tickets unter www.events-am-ipf.de

Weitere Informationen, Reservierungen, oder Tickets bei der Tourist Information im TUI Reisebüro, Hauptstraße 56, telefonisch unter 07362/ 96690 oder per E-Mail unter bopfingen1@tui-reisebuero.de.





