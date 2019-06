vor 44 Min.

Heinrich del Core kommt nach Oettingen

Heinrich del Core bei einer Veranstaltung vergangenes Jahr in Nördlingen. 2019 tritt er bei der Jakobi-Kirchweih in Oettingen auf.

Zur Jakobi-Kirchweih wird der Kabarettist in Oettingen auftreten. Was Heinrich del Core in seinem Programm erzählt.

Von Toni Kutscherauer

Oettingen Die Jakobi-Kirchweih am letzten Juli-Wochenende hat in Oettingen eine lange Tradition. Doch inzwischen gehört auch der abschließende kabarettistische Nachschlag zu den etablierten Bestandteilen des Festprogramms. In diesem Jahr wird der schwäbische Kabarettist Heinrich del Core am Dienstag, 30. Juli, um 20 Uhr im Festzelt am Schießwasen auftreten.

In seinem aktuellen Programm „Ganz arg wichtig“ beschreibt der „halbe Restitaliener“ mit schwäbischem Charme die alltäglichen Kuriositäten detailgetreu und so plastisch, dass der Zuschauer glaubt, selbst dabei gewesen zu sein. Voller Selbstironie konfrontiert der Komiker sein Publikum mit „eigentlich normalen“ Geschichten aus dem täglichen Leben, die erst durch seine witzige Schilderung zu teils absurden Begebenheiten werden.

So beschreibt er etwa den Kampf mit einem angeblich innovativen Dusch-WC, gewährt Einblicke in die skurril wirkende Abiturzeitschrift seiner Tochter und erzählt vom kläglich endenden Versuch, männlich emanzipiert mit seiner Frau essen zu gehen. Vor ihm sind weder moderne Medien wie Facebook sicher, noch Männer ab 50 auf E-Bikes.

Auf diese Weise entsteht ein heiterer Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz, der dem Publikum den Alltags-Wahnsinn mal lauthals lachend, mal schmunzelnd vor Augen führt. Und dass der mehrfach preisgekrönte Kabarettist und Comedian mit seinem kurzweiligen und pointenreichen Programm die Besucher einen ganzen Abend lang bestens unterhalten kann, hat Heinrich del Core bereits bei seinem letztjährigen Auftritt im Nördlinger Klösterle bewiesen.

Tickets kosten 18 Euro zzgl. VVK-Gebühren (Abendkasse 21 Euro ) für die Veranstaltung gibt es in der Tourist-Information in Oettingen sowie an den üblichen Vorverkaufsstellen, ab nächster Woche unter anderem bei den Rieser Nachrichten in Nördlingen.

