vor 54 Min.

Heiraten an Samstagen

Welche Termine die Stadt 2021 anbietet

Seit vielen Jahren bietet das Standesamt Nördlingen Eheschließungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten an. Dieses Angebot wird nach wie vor positiv angenommen, die Nachfrage beziehungsweise die Wünsche bezüglich Eheschließungen an Samstagen sind unverändert groß, sodass das Standesamt Nördlingen auch im Jahr 2021 Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten anbietet.

Nach Absprache mit Oberbürgermeister Wittner werden Eheschließungen beim Standesamt Nördlingen im Jahr 2021 zu den nachstehend genannten Terminen vorgenommen (Uhrzeit nach individueller Vereinbarung).

Folgende Zusatztermine bietet die Stadt im Jahr 2021 für Samstagstrauungen an: 30. Januar, 27. Februar, 27. März, 24. April, 15. Mai, 22. Mai, 19. Juni, 26. Juni, 17. Juli, 31. Juli, 14. August, 28. August, 11. September, 18. September, 16. Oktober, 30. Oktober, 20. November, und der 18. Dezember. Sogenannte Candlelight-Trauungen bietet die Stadt 2021 als zusätzliches Angebot am 4. Dezember und 5. Dezember im Zeitraum 16.30 bis 19.30 Uhr an.

Das Standesamt Nördlingen weist jedoch darauf hin, dass für die Termine neben den anfallenden Gebühren für die Prüfung der Ehevoraussetzungen bzw. die Ausstellung von Eheurkunden jeweils eine zusätzliche Gebühr für die Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten beziehungsweise für die Candlelight-Trauung zu erheben ist. Auskunft über die jeweilige Höhe gibt das Standesamt Nördlingen, vorbehaltlich sich später ergebender Änderungen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass in Hinblick auf die derzeit noch nicht feststehenden Veranstaltungen für das Jahr 2021, welche im Bereich des Rathauses stattfinden werden, mit Behinderungen bei der Zu- und Abfahrt bis hin zur Sperrung der Zufahrt zum Marktplatz und insbesondere mit Behinderungen beim Zugang zum Rathaus zu rechnen ist. (pm)

Themen folgen