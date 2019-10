vor 37 Min.

"Heldin des Alltags": Nördlingerin erhält Ehrenamtspreis

Die Nördlingerin Elisabeth Strauß erhält vom Bezirk Schwaben den „Miteinander“-Preis. Wo sie überall ehrenamtlich tätig ist.

Als „Helden des Alltags“ hat Bezirkstagspräsident Martin Sailer die vielen ehrenamtlichen Menschen in der Region bezeichnet, die sich im Sozialbereich für andere einsetzen. Eine davon ist Elisabeth Strauß aus Nördlingen. Sie hat am Dienstagabend den dritten Platz des „Miteinander“-Preises des Bezirks Schwaben erhalten.

Damit werden seit zehn Jahren Gruppen und Einzelpersönlichkeiten ausgezeichnet, die sich nachhaltig und auch in besonders innovativer Weise für andere engagieren, erklärte der Bezirkstagspräsident. „Unser Dank gilt jedoch allen, die sich mit ihrer freien Zeit, mit ihrem Wissen, vor allem aber mit Herzblut und Empathie ehrenamtlich einbringen“, so Martin Sailer weiter.

Sie bildete sich auf eigene Kosten zur Pflegemutter weiter

Gertrud Kreutmayr, Leiterin der Sozialverwaltung des Bezirks Schwaben und Jurymitglied des Preises sagte bei ihrer Laudatio über Elisabeth Strauß: „Es gibt Menschen, die sind, wenn es irgendwo zwickt, wenn Not am Mann ist, wenn helfende Hände fehlen, einfach immer da. Die packen an, die helfen aus, auf die kann man sich verlassen.“ Genau so eine Frau sei Strauß, weshalb sie für ihr persönliches Engagement ausgezeichnet werde. Selbst aus einer großen Familie stammend, sei es für Strauß immer selbstverständlich gewesen, nicht nur für die eigenen zwei Kinder, sondern auch für andere da zu sein, so Kreutmayr weiter. Auf eigene Kosten bildete sie sich zur Pflegemutter weiter: In 36 Jahren hat sie 55 Kinder bei sich aufgenommen, manche blieben dauerhaft, einige nahmen ihren Namen an, „alle gehörten einfach mit zur Familie.“

Zusätzlich zu diesem Engagement begann Strauß vor mehr als zwanzig Jahren, sich im Vorstand des Deutschen Evangelischen Frauenbundes zu engagieren, was zu weiteren Ehrenämtern führte. Lag der Schwerpunkt des Engagements zunächst bei der Aufnahme von Kindern in schwierigen familiären Situationen, so galt ihre Aufmerksamkeit später Erwachsenen mit problematischen Lebenslagen. So ist ihr Name eng mit der Gründung des Frauenhauses Donauwörth verbunden.

Botschafterin für das Ehrenamt im Lande

Heute setzt sie sich vor allem vielfach für ältere Menschen ein. Unter anderem ist Strauß Vorsitzende des Seniorenbeirates in Nördlingen, ein Amt, bei dem sie auch ganz praktisch mit anpackt, sei es beim wöchentlichen Mittagstisch, sei es, indem sie Fahrdienste übernimmt.

Obwohl Strauß im Juni ihren 70. Geburtstag feierte, denke sie nicht daran, in ihrem ehrenamtlichen Engagement nachzulassen, sagte Kreutmayr weiter. Aber auch darin sei die Nördlingerin eine hervorragende Botschafterin für das stille Ehrenamt im Lande.

Für ihren lebenslangen Einsatz gebühre Strauß großer Dank, ein Zeichen dafür solle die Auszeichnung mit dem dritten Platz beim Ehrenamtspreis „Miteinander“ des Bezirks Schwaben sein, so die Laudatorin. (pm)

Themen folgen