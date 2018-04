vor 26 Min.

Helm am Nördlinger Bahnhof gestohlen

Am Dienstag wurde ein Helm im Parkhaus am Nördlinger Bahnhof gestohlen.

Der Helm war im Fußraum eines Rollers im Parkhaus am Nördlinger Bahnhof. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein im Fußraum eines Rollers abgelegter Schutzhelm ist am Dienstag gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei parkte der Roller im Parkhaus am Nördlinger Bahnhof. Der Helm in den Farben schwarz und orange hat einen Wert von rund 80 Euro. Hinweise an die Nördlinger Polizei unter Telefon 09081/29560. (pm)

