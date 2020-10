vor 4 Min.

Hermann Faul erzählt: Nördlingens Alt-OB zeigt seinen Schulweg

Hermann Faul hat im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nördlingen verbindet“ einen kleinen Stadtrundgang abgehalten. Vom Rathaus aus ging es über den Spitalhof zu seinem früheren Heim an der Baldinger Mauer.

Plus Der frühere Nördlinger Oberbürgermeister Hermann Faul zeigt bei einem kleinen Stadtrundgang, durch welche Gassen sein Schulweg führte und wie er heimlich ausgebüxt ist.

Wie der frühere Oberbürgermeister Hermann Faul als Bub von der Baldinger Mauer aus zur Schule gekommen ist? Nun, da gab es drei Möglichkeiten. Entweder die Baldinger Straße hinunter, durch den Spitalhof oder letztlich über die Luckengasse. Welchen Weg er gewählt hat, hing davon ab, wie gerade das Verhältnis zur Nachbarstochter war.

Es ist keine wirkliche Stadtführung, die Faul im Rahmen der Veranstaltungsreihe „ Nördlingen verbindet“ hält, es ist eine kleine Reise in die Vergangenheit und Jugend Fauls, entlang dessen früherem Schulweg zwischen Rathaus und Baldinger Mauer.

Wo es die besten Brezen Nördlingens gab, ist man sich einig

Faul erzählt bei dem Spaziergang viele Anekdoten und bei den rund 30 Zuhörern werden Erinnerungen wach. So fragt Faul die Gruppe in der Baldinger Straße vor dem früheren Bäcker: „Die besten Brezen der Stadt gab es beim Rudler. Widerspricht da jemand?“ – „Nein“, ruft eine Frau – da ist man sich ganz klar einig. Die besten Brezen gab es bei der Bäckerei Rudler.

Altoberbürgermeister Hermann Faul erzählt aus seiner Jugend. Bild: Jan-luc Treumann

Es ist ein Schwelgen in kollektiven Erinnerungen. Zum Beispiel, als man in der Postgasse, heute zwischen Thai-Imbiss und italienischer Bar, noch Fische kaufen konnte. „ Gründonnerstag war Fischtag“, erzählt Faul. Einen Tag vorher wurde er losgeschickt, hat sich die Fische zeigen lassen und welche für diesen besonderen Tag gekauft.

Im Spitalhof wurde früher noch geschlachtet, erzählt Hermann Faul

Wenige Meter weiter, beim Heilig-Geist-Spital. „Da bin ich geboren, wie so viele andere Nördlinger auch“, sagt Faul. Gegenüber, dort, wo heute das Büro eines Immobilienmaklers ist, habe es früher ein Lebensmittelgeschäft gegeben, „das war das Haus am Platze“ für die Bewohner der Baldinger Straße. „Als Bua bin ich da gerne reingegangen, da gab es häufig Erdnüsse geschenkt.“

Etwas rauer ging es dagegen früher auch im Spitalhof zu, der nächsten Station. Denn da wurde in Fauls Jugendjahren noch geschlachtet. Das habe schon manchmal ganz schön gerochen, doch das sei eben normal gewesen, sagt Faul. Man habe dort auch die Häute toter Tiere hingebracht. Die wurden von Fleisch und Knochen gereinigt und anschließend eingesalzen. „Da standen Berge voll Salz“ schildert Faul, wie es im Spitalhof aussah.

Lieber Spielen als Hausaufgaben machen

Nach der Schule habe er sich schnell seines roten Schulpullovers entledigt, den er im Alter von sieben bekam und der drei Jahre lang halten musste. Nachmittags ging es zum Spielen, „an die Hausaufgaben hat man da weniger gedacht“, zwischen eins und sechs habe sein Vater meist nicht gewusst, wo er war. Aber um sechs Uhr musste er dann pünktlich daheim sein.

Der frühere Oberbürgermeister von Nördlingen, Hermann Faul, zeigt Bürgern seinen alten Schulweg. Video: Jan-Luc Treumann

Doch Hermann Faul erzählt nicht nur aus seiner frühen Jugend, sondern auch aus seiner Zeit als Polizist. In der Löpsinger Straße gab es eine Fernfahrerkneipe, die die ganze Nacht für die Versorgung der Lkw-Fahrer geöffnet hatte. Doch natürlich seien dort nicht nur die Fernfahrer gewesen. „Das war als Polizist manchmal etwas schwierig“, sagt Faul. Doch auch die anderen Lokale hatten nachts verbotenerweise manchmal länger auf. „Da sind wir dann mit der grünen Minna von Lokal zu Lokal gefahren und mussten dann auch mit ein bisschen Nachdruck insistieren.“ Nachdruck, das bedeutete pro Gast zwei oder drei Mark „Hockerstrafe“ plus eine Strafe für den Wirt. Vor allem freitags und samstags waren die Polizisten viel gefordert, sagt der Ex-OB. Doch das „Ex“ hat sich noch nicht ganz bei allen durchgesetzt, die 14 Jahre, die er im Amt war, haben die Bürger geprägt. Und so wird Faul vereinzelt immer noch mit „Herr Oberbürgermeister“ angesprochen.

Hermann Faul erzählt, wie er aus dem Haus ausbüxen konnte

Die Zuhörer diskutieren mit Faul, da werden die Namen früherer Geschäftsinhaber durcheinandergeworfen. Man kennt sich und teilt gemeinsame Erinnerungen.

Durch den Spitalhof hindurch geht es weiter zum Haus an der Baldinger Mauer 12. Angekommen bei Hermann Fauls Heim als Bub. 1906 oder 1907 habe sein Großvater das Haus gekauft. Dort, wo heute zwei Garagen mit weißen, etwas verblichenen Toren stehen, war einst der Zugang zum Stall der Familie. Einige Kühe, einen Gaul, ein paar Ochsen und Kälber gab es, sowie einen Schweinestall. „Und es gab noch einen Hennenverschlag, über den ich abhauen konnte, weil der direkt an meinem Zimmer war.“ Heiterkeit bei den Zuhörern. „Aber mein Bruder, der zehn Jahre älter ist, der hat den öfters benutzt. Der war in einem Alter, wo man später heimgekommen ist“, erinnert sich Faul.

Der Bäumlesgraben war der "Dschungel"

Einen Abstecher gibt es noch, nachdem die Gruppe den früheren OB mit nach Hause begleitet hat, raus vor die Stadtmauer. „Hier draußen am Bäumlesgraben, das war der Dschungel.“ Über Äste der Bäume sei er geklettert. Und er habe vom einen oder anderen Grundstück ein paar Zwetschgen mitgenommen: „Mundraub hat man das damals genannt.“ Ganz einfach war das nicht, schließlich hatte der Besitzer eine Ziege, die die Buben abwehren sollte.

Den Zuhörern hat der Weg durch Fauls Vergangenheit, aber auch die der Bürger gut gefallen. „Hoffentlich gibt es eine Wiederholung“, sagt Waltraud Eberhardt aus der Gruppe. „Das war super.“

