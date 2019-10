17:25 Uhr

Hermann Faul feiert Geburtstag

Am Sonntag gibt es einen Empfang. Was sich der Oberbürgermeister statt Geschenken wünscht.

Von Martina Bachmann

Jedes Lebensjahrzehnt habe seine Besonderheiten, sagt Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul. Auch seine 60er seien von einschneidenden Erlebnissen geprägt worden. Zum ersten Mal sei er in dieser Zeit Opa geworden, berichtet Hermann Faul und schmunzelt, wenn er an die zwei Buben denkt. Denn die fordern ihren Großvater ganz schön, wenn sie zu Besuch sind: „Da muss man sich schon überlegen, was man mit ihnen unternimmt.“ Und der Opa muss auch mal als Fußball- oder Handball-Torwort herhalten oder Basketball mitspielen.

Am Sonntag feiert Nördlingens Oberbürgermeister seinen 70. Geburtstag. Und eines der bedeutesten Ereignisse in diesem kommenden Lebensjahrzehnt steht schon fest: Hermann Faul wird in den Ruhestand gehen. Bei den Kommunalwahlen im März 2020 darf er wegen seines Alters nicht mehr antreten. Dabei spielt das für ihn eigentlich gar keine Rolle: „Mir geht es gut.“ Nein, mit der Zahl habe er so gar keine Probleme – im Gegenteil. Es sei ein großes Glück, mit 70 gesund und seinen Aufgaben gewachsen zu sein.

Wemdinger Unterführung und das Hallenbad

In den vergangenen Jahren waren da durchaus ein paar große Brocken dabei. Die Wemdinger Unterführung beispielsweise, die sich viele Nördlinger sehr gewünscht hatten. Hermann Faul zählt sie als erstes auf, wenn er berufliche Erfolge nennt, die er zusammen mit Stadtverwaltung und Stadtrat gestemmt habe. Jetzt will der Oberbürgermeister unbedingt noch das Hallenbad mit auf den Weg bringen, dann sei er „beruhigt“. Ein zweiter großer Wunsch vieler Nördlinger.

Anlässlich seines Geburtstages gibt es am Sonntagvormittag einen Empfang zu Ehren des Jubilars, für geladene Gäste. Am Nachmittag wird Hermann Faul zwischen 14 und 17 Uhr im Gewölbekeller des Rathauses sein und zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen. Die ersten Gratulanten haben sich offenbar schon angekündigt.

Keine Geschenke, lieber Spenden

Schwere Geschenke braucht übrigens niemand mitten in die Stadt zu schleppen, Hermann Faul bittet sogar, von persönlichen Präsenten abzusehen. Viel lieber ist es ihm, wenn anlässlich seines 70. Geburtstag gespendet wird. Und zwar für die Nördlinger Tafel, IBAN DE42 7206 9329 0000 3296 06, oder für die Stiftung „Nördlinger Hilfe in Not“, IBAN DE53 7225 0000 0000 1040 00, jeweils mit dem Kennwort „70. Geburtstag Oberbürgermeister Hermann Faul“.

Themen folgen