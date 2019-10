20:00 Uhr

Hermann Häfele führt den VdK Nördlingen

Plus Der Nördlinger ist der neue Vorsitzende des Ortsverbandes. Dessen Vorstand hat sich stark verjüngt. Was das neue Führungsteam jetzt angehen will.

Von Roland Hummel

Seine Geradlinigkeit ist schon an seinem beruflichen Werdegang abzulesen: 1982 begann Hermann Häfele seine Ausbildung zum gehobenen Dienst bei der Stadt Nördlingen und blieb der Verwaltung bis heute treu. Nach Stadtkasse und Mitarbeit bei der Volkszählung kam er 1987 zum Stadtbauamt; erst Stadtplanung, dann Stadtsanierung und schließlich Baugenehmigungen. Als der heute 58-Jährige vor acht Jahren dem VdK-Ortsverband Nördlingen beitrat, hing das ebenfalls mit seiner Stelle bei der Stadtverwaltung zusammen: „Der damalige VdK-Vorsitzende Günter Wernhard war früher Personalchef bei der Stadt, ich bin Personalratsvorsitzender. So arbeiteten wir eng und vertrauensvoll zusammen und kannten uns sehr gut.“

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

VdK: Im Vordergrund steht Sozial- und Rechtsberatung Darüber hinaus hatte Häfele ein Leben lang Tuchfühlung zum VdK, denn sein Vater war 60 Jahre lang Mitglied. Im Vordergrund des Sozialvereins steht für Häfele die Sozial- und Rechtsberatung: „Das ist wohl auch für die meisten Mitglieder der Grund, beizutreten.“ Doch er sieht den VdK nicht als anonyme Rechtsschutzversicherung – bedeutend bei dieser Form der Organisation sei die Verbundenheit zu den Mitgliedern. Vor allem bei den Ausflugsfahrten werden zwischenmenschliche Kontakte und das Zugehörigkeitsgefühl gepflegt. So zielt eine seiner ersten konkreten Neuerungen denn auch auf eine Intensivierung der Ausflugs-Vorbereitungen ab: Mit Häfeles einstimmiger Wahl zum neuen Vorsitzenden wurde auch ein neuer Vorstand gewählt, der sich mit vier neuen von neun Mitgliedern stark veränderte und verjüngte. Diese neue Antriebskraft erlaube es generell, Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. So können sich künftig zwei Vorstandsmitglieder voll auf eine „adäquate Reiseleitung“ konzentrieren. Rentengerechtigkeit: Junge nicht gegen Alte ausspielen Bei politischen Einschätzungen hält sich Hermann Häfele als städtischer Angestellter bewusst zurück. Doch er stellt klar, dass der Ortsverein mit ihm als Vorsitzenden die Verbindung der einzelnen Mitglieder zu allen übergeordneten Themen herstellt: „Das politische Gewicht kommt von oben, vom Landesverband. Doch ohne die Ortsverbände gäbe es die Oberen nicht.“ Das große Thema für jetzt und die nahe Zukunft sei für ihn die Rentengerechtigkeit. Dabei gelte es unter anderem, einem Ausspielen der Jungen gegen die Alten entgegen zu treten. „Wir haben den Auftrag, mit der Gesamtgesellschaft den Umbau zur Rente mit 67 zu erstellen“, sagt er Angesichts der Kluft zwischen immer weniger Berufstätigen und immer mehr und immer älter werdenden Rentnern trage der Staat die Sorgfaltspflicht, den Steuerzahlern zu vermitteln, dass die Renten bezuschusst werden müssen. „Zum Teil geschieht das ja schon“, zeigt sich Häfele zuversichtlich, dass die Aufgabe auch künftig gestemmt werden kann. Der neue Vorsitzende sieht sich durchaus nicht als neuer Besen, der mit großen Konzepten gut kehrt: „Günter Wernhard hat bei der Betreuung unserer Mitglieder große Schuhe hinterlassen, die ich erst einmal füllen muss.“

Themen folgen