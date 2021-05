Heroldingen

20:15 Uhr

Geistlicher aus Heroldingen gab da Hoffnung, wo nichts mehr zu hoffen war

Plus Der Heroldinger Otto Friedrich Hörner spendeten Kranken Trost und Hoffnung. Zum Schluss war er selbst nicht stark genug, um die Krankheit zu bekämpfen.

Von Ralf Hermann Melber

In diesem Jahr wird mit gutem Recht verstärkt an Sebastian Kneipp erinnert, der vor 200 Jahren geboren ist. Gleichzeitig hält gegenwärtig eine Pandemie die Welt in Atem. Im Jahrhundert vor Kneipp lebte ebenfalls ein Geistlicher, der sich inmitten einer Seuche mit Ursachen und Gesundheitsgrundsätzen beschäftigte: Otto Friedrich Hörner. Am 6. Januar 1746 kam er als Pfarrersohn in Heroldingen zur Welt.

