11:14 Uhr

Herrengasse in Nördlingen wird gesperrt

Die Herrengasse in der Nördlinger Altstadt wird gesperrt.

Grund ist die Neuverlegung eines Hausanschlusses. Wo Anwohner fahren können.

Die Herrengasse wird ab kommenden Montag, 3. Februar, bis längstens Mittwoch, 12. Februar, für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Eine Neuverlegung des Wasser- und Kanal-Hausanschlusses am Anwesen Herrengasse 8 bedingt die Sperrung der gesamten Herrengasse bereits ab der Einfahrt von der Baldinger Straße. Die Zufahrt von dieser Straße bis zur Baustelle ist mit dem Schild „Anlieger bis Baustelle frei“ für Anwohner befahrbar. Gleiches gilt für Anwohner, die vom Weinmarkt kommend bis zur Baustelle in ihre Grundstücke fahren können. Der Bereich der Herrengasse, zwischen Luckengasse/Farbgasse und Weinmarkt, ist für Anlieger während der Bauzeit in beiden Richtungen befahrbar, teilt die Stadt mit. (pm)

