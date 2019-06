vor 38 Min.

Herta Hofmann ist die erste Feldgeschworene Oettingens

Die Landwirtin aus Siegenhofen ist die erste Feldgeschworene Oettingens. Sie ist eine der „Schdoinerer“.

Von Ronald Hummel

„Bodenständig“ ist das Wort, das alles verbindet: Es steht im wahrsten Wortsinn für die Arbeit der Feldgeschworenen, die sich in erster Linie auf Grenzsteine in, zuweilen auch unter der Erde bezieht. Und es trifft die Art von Herta Hofmann, Landwirtin aus dem Oettinger Ortsteil Siegenhofen – umtriebig, aufgeschlossen, immer aktiv. So fügte es sich, dass Ludwig Däubler, Obmann der Oettinger Feldgeschworenen, ihr das Amt anbot, eine der „Siebener“ zu sein, wie sie von Alters her heißen, weil es in der Regel sieben von ihnen in einer Gemeinde gibt. Dass sie vertrauenswürdig ist, beweist Herta Hofmann schon seit Jahren als Kassierein des Oettinger Drain-Verbandes.

Schon der Schwiegervater war Feldgeschworener

Vor gut einem Monat wurde Herta Hofmann das Amt der Feldgeschworenen feierlich von Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner und Hauptamtsleiter Manfred Thorwarth verliehen (wir berichteten). Sie kannte die Tätigkeit schon von ihrem Schwiegervater her; jeden Dienstag musste dieser zum „Schdoinern“ weg, von 8 bis 16 Uhr. Erzählt hatte er nie etwas von seiner vertraulichen und geheimnisumwitterten Arbeit, aber hohes Ansehen genossen.

So sagte denn auch einer ihrer Brüder vor einem Monat: „Jetzt wirst Du auch ein Schdoinerer; da muss man dann wohl ‚Sie’ sagen.“ Stolz ist sie schon, wenn sie sagt, dass Feldgeschworener das älteste Ehrenamt überhaupt ist. 2016 wurde es in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen, wie Ludwig Däubler erklärte.

Männerdomäne? Mit fünf Brüdern kein Problem

Was es für sie bedeutete, als erste Oettingerin und als zweite Frau von 827 Feldgeschworenen im Landkreis in eine Männerdomäne einzutreten? „Ich habe fünf Brüder, da hat man keine Berührungsängste“, sagt sie geradeheraus. Ihre ersten Einsätze hat sie schon hinter sich und erlebte dabei, wie die uralte Tradition heute mit modernster Technik unterstützt wird: Die Siebener werden begleitet von Mitarbeitern des Vermessungsamtes, die per GPS genau bestimmen können, wo ein neuer Stein gesetzt werden muss. Sie haben auch die Lage uralter Grenzsteine auf Laptops verzeichnet, die oft als besonders wichtige grundlegende Orientierungspunkte gelten.

Das ist besonders hilfreich, wenn die Steine erst ausgegraben werden müssen. Die anderen Siebener erzählten ihr, dass dafür sogar schon Bäume gefällt werden mussten, die genau über den Steinen wuchsen. Dank der millimetergenauen Messtechnik werde auch das legendäre „Siebenergeheimnis“ schon lange nicht mehr praktiziert, sagt Obmann Däubler. Dabei vergrub man Gegenstände etwa aus Ton, Glas oder Porzellan im Umfeld eines Grenzsteines und konnte an ihrer Anordnung erkennen, ob der Stein verschoben wurde oder nicht.

„Das große Vertrauen, das die Arbeit der Siebener erfordert, ist nach wie vor der Kernpunkt des Amtes“, sagt Däubler. Damit ist das Amt eine Mischung aus uralter Tradition und hochmoderner Technik – Herta Hofmann erfuhr das bei ihrer Amtseinführung, als sie immer noch wie seit Jahrhunderten ihren Eid auf die Wahrung des Siebenergeheimnisses ablegen musste – symbolisch für unbedingte Vertrauenswürdigkeit. Eine ihrer ersten Aufgaben war es, den zu einer Erbschaft abgetrennten Teil eines Grundstücks mit neuen Steinen auf einer neuen Grenze zu markieren. Es werden noch viele Einsätze folgen, denn das Amt wurde ihr auf Lebenszeit verliehen.

