09:51 Uhr

Herzstillstand: 64-Jähriger nach Stromschlag in Wallerstein reanimiert

Ein Mann wird in Wallerstein am Samstag so schwer verletzt, dass er reanimiert werden muss. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz.

In Wallerstein musste am Samstag ein Mann nach einem Stromschlag reanimiert werden. Gegen 15.15 Uhr erlitt der 64-Jährige einen Stromschlag, nachdem er in einer Hütte im Garten mit einer Bohrmaschine hantiert hatte, welche laut Polizeibericht an einer defekten Kabeltrommel angeschlossen war. Nach einem Herz- und Atemstillstand wurde derMann erfolgreich reanimiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Wallerstein im Einsatz. (pm) Lesen Sie dazu auch Nördlingen Mann beißt seinen Freund in die Hand

