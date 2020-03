27.03.2020

Heuballenbrand greift auf Stall über

Auf einem Hof am Ortsrand von Laub gab es einen Großbrand.

Polizei geht nach Feuer in Laub von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus

Feuerwehren aus dem Nordries sind am Donnerstag alarmiert worden, weil auf einem Hof mit Schweinestall am Ortsrand von Laub Richtung Megesheim ein Feuer ausgebrochen ist. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell im Griff, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in einer Mitteilung bekannt gab. Laut Kreisbrandmeister Anton Mayr sind außerdem weder Menschen noch Tiere verletzt worden.

Nach weiteren Angaben des Präsidiums heißt es, dass Heuballen zu brennen begonnen haben, dieses Feuer griff dann auf einen Stall über, der gerade neu gebaut wurde. Die Feuerwehrleute, so zeigte sich vor Ort, begleiteten die dort untergebrachten Schweine und Ferkel in ein Gatter auf dem Hof.

Die Meldung des Brandes soll bei der Integrierten Leitstelle gegen 15 Uhr am Donnerstag eingegangen sein. Alarmiert wurden Feuerwehren aus Laub, Wechingen, Oettingen, Schwörsheim, Amerbach, Megesheim, Holzkirchen, Munningen, Monheim, Polsingen und Pfäfflingen. Auch Polizei und BRK wurden zum Einsatz gerufen. Die Rauchsäule war weithin zu sehen.

Die Höhe des Brandschadens kann noch nicht abschließend abgeschätzt werden, könnte aber durchaus – nach ersten Einschätzungen der Kräfte vor Ort – im unteren sechsstelligen Eurobereich angesiedelt sein. Die Kripo Dillingen sollte die Brandermittlungen noch im Laufe des Donnerstags aufnehmen, hieß es weiter.

Zur Brandursache können den Behörden zufolge momentan noch keinerlei Angaben gemacht werden. (vmö)

