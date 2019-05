vor 49 Min.

Heutal bekommt schnelles Netz

OB unterzeichnet Vertrag mit Anbieter Net-Com

Seit dem Jahr 2010 bemüht sich die Stadt Nördlingen laut einer Pressemitteilung kontinuierlich um die Verbesserung der Breitbanderschließung im Stadtbereich. Im Rahmen des Förderprogram-mes I des Freistaates Bayern wurden zwischen 2010 und 2014 die Stadtteile mit Breitband versorgt. Kürzlich wurde die Erschließung des Gewerbegebietes „An der Lach“ mit Glasfaser abgeschlossen. Im Gebiet der Stadt Nördlingen sind somit aktuell nahezu alle Haushalte mit mindestens 30 Mbit/s Bandbreite im Download versorgt beziehungsweise versorgbar, so die Mitteilung der Stadt weiter. Letzte Lücke in diesem Versorgungsgrad bilden derzeit einige Weiler und Gehöfte im Stadtbereich, die jetzt in Zusammenarbeit mit der Net-Com BW angepackt werden sollen.

Flugplatz und Straße in Dürrenzimmern

Nach der Prüfung und Freigabe durch die Bundesnetzagentur wurden kürzlich die Netzbetriebsverträge von Oberbürgermeister Hermann Faul sowie Jochen Schmid, Leiter Geschäftsentwicklung und käufmännische Steuerung der NetCom BW, unterzeichnet. Innerhalb dieser Breitbandausschreibungen sollen im Zeitraum von maximal zwölf Monaten der Flugplatz, Teile der Johann-Schäfer-Straße in Dürrenzimmern sowie die Siedlungen im Grünenbaindt und Heutal mit der FTTB-Technologie erschlossen werden.

Für die Realisierung dieses Ausbauprojektes profitiert die Stadt Nördlingen erneut von einem Förderprogramm des Freistaates Bayern. (pm)

