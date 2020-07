00:31 Uhr

Heydecker bewertet erste Amtsphase

Rebecca Heller wird Jugendbeauftragte im Oettinger Stadtrat

Coronabedingt hat die Oettinger SPD-Ortsvereinsvorsitzende Martina Krommrei erst jetzt zahlreiche Genossen zur ersten Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Oettingen nach der Kommunalwahl begrüßen können. Krommrei hob bei dem Treffen einer Pressemitteilung zufolge hervor, dass es mit dem abwechslungsreichen Wahlkampf und einem tollen Team gelungen sei, den „Chefsessel“ im Rathaus zurückzugewinnen und erstmals vor der CSU die meisten Stimmen bei der Stadtratswahl erzielt zu haben. Bürgermeister Thomas Heydecker lobte die bereits jahrzehntelang anhaltende, gute Arbeit der SPD in Oettingen, die sich im hervorragenden Abschneiden bei der Bürgermeister- und Stadtratswahl widerspiegelt, so die Mitteilung weiter. Durch die Corona-Zeit habe man nun leider das „Momentum“ etwas verloren. Ziel sei es, unter Beachtung der Corona-Vorgaben, wieder mehr Aktionen und Veranstaltungen für die gesamte Bevölkerung zu schaffen. Darüber hinaus sei es wichtig, auch die Jugend und jungen Erwachsenen „abzuholen“ und zu begeistern, sich politisch zu engagieren.

Heydeckers Start am 1. Mai 2020 und seine Tätigkeit bis heute seien von der Corona-Problematik mit den sich ändernden Bestimmungen, Hygiene- und Sicherheitskonzepten und der jeweiligen Umsetzung in den Einrichtungen Oettingens überschattet worden und dominiere diese nach wie vor. Bedauerlicherweise würden dadurch auch die Transparenz und die Bürgerbeteiligung, beides Eckpfeiler des Wahlprogramms, sehr leiden. Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen seien bisher kaum oder nur unter sehr strengen Voraussetzungen möglich gewesen, obgleich sie speziell zum aktuellen Stand der Bauarbeiten im Hotel „Krone“ oder auch hinsichtlich des neuen Projektes „Bürgerladen“ enorm wichtig wären. Sobald die Situation diese ermöglichen, sollen sie nachgeholt werden. „Nichts desto weniger geht es voran“, wird Heydecker in der Pressemitteilung zitiert. Die Stelle des Citymanagers sei ausgeschrieben und solle zum 1. Januar 2021 besetzt sein, damit sich dieser oder diese um die Belange der Innenstadt wie Leerstände und Marktplatz kümmern könne. Für den Campingplatz werde ein Businessplan erarbeitet. Im Rahmen dessen fand ein Termin am Landratsamt mit der Unteren Naturschutzbehörde statt, um eine naturverträgliche Umsetzung des Projektes zu gewährleisten. Erfreut zeigte sich Heydecker, dass Rebecca Heller als jüngstes Stadtratsmitglied zur Jugendbeauftragten gewählt worden sei. (pm)

