vor 1 Min.

Heydecker will Freiluft-Fitness-Angebot für Oettingen

Plus Mit den Räten im Oettinger Bauausschuss spricht Thomas Geydecker über einen modernen Trimm-Dich-Pfad in der Stadt.

Von Verena Mörzl

Im Ries gibt es diverse Möglichkeiten, unter freiem Himmel Sport zu treiben – selbst jetzt, wo beispielsweise gemeinsames Fußballtraining untersagt ist. Auf der Marienhöhe in Nördlingen ermöglichen die Fitness-Geräte, die Muskelkraft zu verbessern. In Oettingen reift derzeit ebenfalls die Idee, einen solchen Bewegungs-Parcours bauen zu lassen. Erste Vorschläge dazu wurden in der Donnerstags-Sitzung des Oettinger Bauausschusses bekanntgebgeben und unter den Mitgliedern diskutiert.

Bürgermeister Thomas Heydecker ( SPD) informierte den Bauausschuss darüber, dass im Zusammenhang mit der Planung des Bike-Parks die Idee eines Bewegungs-Parcours aufgekommen sei. Das Areal an der Bundesstraße werde für den sogenannten Pump-Track bearbeitet und solle Park-Charakter bekommen. Es werde ein Treffpunkt für die Jugend und ein Bewegungsparcours würde da gut reinpassen, meinte Heydecker.

Erste Gespräche wurden bereits geführt

Es seien bereits Gespräche mit den ansässigen Fitnessstudio-Betreibern geführt worden, diese seien „prinzipiell aufgeschlossen“. Heydecker zeigte eine kleine Vorauswahl an Geräten als Diskussionsgrundlage, die sich aber flexibel gestalten lasse: Er zählte einen Workoutblock auf, ein Reck, einen Barren oder einen Flankensprung.

An allen Geräten solle ein QR-Code angebracht sein, um sich die korrekten Ausführungen anzeigen zu lassen. Ergänzend dazu könnte es Einführungskurse von örtlichen Fitness-Trainern geben. Eine erste Schätzung ergab rund 63.000 Euro für solch einen Parcours, der Heydeckers Ausführungen zufolge aber auch zu 60 Prozent förderfähig sei; so würden bei der Stadt noch rund 23.000 Euro bleiben.

Die Räte in Oettingen stehen dem Plan positiv gegenüber

Martina Krommrei (SPD) zeigte sich positiv gegenüber der Idee. Sie merkte aber an, dass es auch Geräte für die ältere Generation geben sollte. Ähnlich argumentierte Klaus Winter (CSU/FWG). „Wir konzentrieren uns gerade auf die Jüngeren, ich sehe das aber für alle.“ Er schlug als geeigneteren Ort die Freibadinsel vor. Katharina Kaufmann (PWG) sagte, dass die ausgewählten Geräte sehr stark auf die Kraft abzielten, grundsätzlich die Idee aber gut sei.

Martina Krommrei erinnerte das Gremium außerdem daran, dass beim Planungswettbewerb für das Oettinger Freibad ein Vorschlag eingegangen sei, der einen Bewegungspark auf der Wörnitzinsel vorgesehen habe. Denkbar seien Geräte für die Senioren nahe des Kneippbeckens. Dazu meinte Bürgermeister Heydecker, dass die Bürger beim Kneippen wohl doch eher Ruhe suchten und „die Action“ stören würde. Thematisch würde der Parcours deshalb besser zum Bike-Park passen. Martin Löffler (SLO) schlug vor, sich nicht auf eine Firma festzulegen und somit die Sportgeräte-Auswahl breiter zu fächern.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen