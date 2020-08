vor 18 Min.

Hier kann man sich den Himmel über Nördlingen online ansehen

Das Rieskratermuseum untersucht den Himmel über Nördlingen mit Kameras. Wo sich Interessierte die aufgezeichneten Bilder ansehen können.

Seit Kurzem sind am Rieskratermuseum zwei hochwertige Kameras mit Fischaugen-Objektiven montiert, mit denen ständig der Nördlinger Himmel beobachtet wird. Eine davon liefert jede Minute ein aktuelles Farbbild des gesamten Himmels mit zusätzlichen Informationen wie etwa Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond. Ab jetzt genügt ein Klick, um zu wissen, wie der Himmel über Nördlingen aussieht, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

Die zweite Kamera ist sehr lichtempfindlich und nimmt nachts den Himmel in kurzer Folge in Schwarz-Weiß auf. Eine spezielle Software erkennt schnelle und helle Objekte und zeichnet ihre Spur auf. Damit sollte zumindest bei Nacht und klarem Himmel keine größere Sternschnuppe und erst recht kein Meteor mehr entgehen. Die gesamten Bilder werden ausgewertet. Das Rieskratermuseum zeigt die aktuellen Aufzeichnungen des Himmels künftig auch im Internet auf der Homepage www.rieskrater-museum.de.

Kamera kann Meteore, Sternschnuppen oder Feuerkugeln erkennen

Die Kameras auf dem Dach des Museums sind mit einem kleinen Rechner innerhalb des Museums verbunden, auf dem zwei Softwares laufen, die die Bilder der jeweiligen Kamera verarbeiten. Das aktuelle Bild der Farbkamera ist auf der Website des Museums zu sehen, wo künftig auch jeweils der Himmel über Nördlingen in der letzten Nacht als Zeitrafferaufnahme gezeigt wird.

Die SW-Kamera läuft nur nachts und erkennt automatisch an der Geschwindigkeit der Helligkeitsveränderung einer bestimmten Anzahl an Pixeln, wenn Meteore, Sternschnuppen oder Feuerkugeln am Himmel über Nördlingen auftreten. Bei Erkennung nimmt die Schwarzweißkamera ein Video und ein Foto des Meteors auf.

Finanziert wird dieses Kamerasystem aus Mitteln der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayern (SNSB). RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen