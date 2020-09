06:00 Uhr

Hilfe für Kinder mit Handicap: Sportler besuchen Nördlingen auf Tour um Bayern

Plus Ute Jansen und Markus Frommlet umrunden Bayern in 50 Tagen für Kinder mit Handicap. Sie nutzen dafür 15 muskelbetriebene Verkehrsmittel.

Von Pauline Herrle

Eine Strecke von mehr als 2600 Kilometern und weit über 52000 Höhenmeter mit bloßer Muskelkraft in 50 Tagen – eine gigantische Unternehmung. Ute Jansen und Markus Frommlet stellen sich dieser Herausforderung bereits seit dem 25. Juli. Bevor ihre Aktion „In 50 Tagen um Bayern“ am Samstag in Lindau endet, machten sie Halt in Nördlingen.

Mit 15 verschiedenen muskelbetriebenen Fortbewegungsmitteln, unter anderem Mountainbikes, Rennrädern, Inlineskates und sogar Kajaks setzten sich Ute Jansen und Markus Frommlet das Ziel, Bayern in 50 Tagen zu umrunden – und zwar für den guten Zweck. Während der Umrundung wollen die beiden Spenden sammeln für Kinder, die durch ihre Behinderung nicht in der Lage sind, sportlich aktiv zu sein, da es an finanziellen Mitteln für unterstützende Maßnahmen, wie beispielsweise Sportprothesen oder Sportrollstühlen, fehlt. „Wir wollen mit unserer Aktion vor allem die Inklusion und das gemeinsame Aufwachsen dieser Kinder fördern“, betont Jansen bei ihrem Besuch bei Oberbürgermeister David Wittner im Nördlinger Rathaus.

Die Nächte verbrachten die beiden Sportbegeisterten ebenfalls in der Natur in Zelten – ganz im Stil einer Outdoor-Unternehmung. Auch in Nördlingen haben die beiden am Mittwochabend ihr Zelt im Nördlinger Sportpark aufgeschlagen. Die beiden möchten sich bei ihrer Spendenaktion „In 50 Tagen um Bayern“ als Person zurücknehmen und den Fokus auf die Aktion lenken.

Auf ihrer Tour durch Bayern unterstützen sie Kinder

Ute Jansen und Markus Frommlet sehen ihre Expedition um Bayern auch als Abenteuer durchs eigene Land an. „Man entdeckt viele kleine Orte mit so vielfältigen Bewohnern“, sagt Frommlet. Während ihrer Tour kommen die beiden immer wieder ins Gespräch mit neuen Leuten, so können sie auf ihre Spendenaktion aufmerksam machen und gleich direkt vor Ort betroffenen Personen helfen. „In Passau konnten wir zum Beispiel aus dem Spendentopf zwei Paddelboote für Kinder mit Handicap finanzieren“, sagt Jansen. Dies sei ein perfektes Beispiel für die direkt angewandte Hilfe, die die Spendenaktion bietet. Die beiden boten an, auch hier in Nördlingen und Umgebung bedürftigen Kindern mit Handicap mittels einer Spende zu helfen.

Nach ihrem langen Tag mit dem Rennrad hatten die beiden Sportler Zeit, sich in Nördlingen noch ein wenig umzusehen. Auch auf das gute schwäbische Essen freute sich Frommlet: „Endlich wieder Spätzle!“ Oberbürgermeister Wittner überreichte ihnen eine kleine Erinnerung an Nördlingen und wünschte den beiden ausreichende Muskelkraft für die letzten Kilometer bis zum Endpunkt in Lindau, wo sie am Samstag ankommen.

