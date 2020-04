vor 25 Min.

Hilfe in persönlichen Krisenzeiten

Familien- und Lebensberatung weiter möglich

In der Corona-Krise bietet die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) weiter Beratungsgespräche für Erwachsene an, jetzt ganz aktuell als Telefonberatungen. Das gilt für die Stellen in Donauwörth, Dillingen und Dinkelsbühl.

Als psychologischer Fachdienst der Seelsorge wollen die Berater gerade in Krisensituationen und Krisenzeiten für die Menschen da sein. Konnten zunächst noch unter Beachtung aller vorgeschriebenen hygienischen Maßnahmen persönliche Gespräche angeboten werden, sind seit der Verordnung der weitreichenden Ausgangsbeschränkungen seitens der Staatsregierung nur noch Telefonberatungen möglich. Diese werden für laufende Beratungsprozesse sehr gut angenommen. Termine für Erstgespräche, auch für Paare, werden ebenfalls vergeben, sofern die Ratsuchenden mit einer Telefonberatung einverstanden sind.

„Natürlich unterliegen auch wir personellen Einschränkungen. Dennoch wollen wir unser Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Ratsuchenden sicherstellen“, sagt Ursula Texier, Leiterin der EFL Donauwörth mit den Außenstellen in Dillingen und Dinkelsbühl. Denn die besondere Situation der beruflichen und persönlichen Einschränkungen, der Kita- und Schulschließungen führt zu Ängsten und Belastungen im Familienalltag. Partnerschaften stehen vor besonderen Herausforderungen. Zudem trifft der Verzicht auf soziale Kontakte manche Menschen besonders hart. (dz)

für alle drei Stellen können im Sekretariat in Donauwörth von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Tel. 0906/21215 vereinbart werden.

