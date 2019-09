vor 33 Min.

Hobelmaschine trennt einem Mann Fingerkuppen ab

Ein Arbeiter musste am Dienstag mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Nürnberg geflogen werden. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

In der Munninger Straße in Oettingen hat sich am Dienstagnachmittag ein Betriebsunfall ereignet.

Weil sich wohl eine Holzlatte verkeilte, griff ein Arbeiter unglücklich in die elektrische Hobelmaschine.

In der Handchirurgie in Nürnberg versorgt

Dem 57-Jährigen wurden hierbei an zwei Finger Teilstücke abgetrennt, berichtet die Polizei weiter. Ein Hubschrauber flog den Mann in die Handchirurgie Nürnberg. Zur Unfallzeit arbeitete der 57-Jährige alleine. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

Themen folgen