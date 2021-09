Helfer verkaufen „Flutwein“ für guten Zweck

Auf dem Nördlinger Wochenmarkt wird am Samstag Wein verkauft, der aus einem Weingut im Hochwasserkatastrophengebiet kommt.

Unterstützung kann ungewöhnliche Formen annehmen. Manchmal sogar die Gestalt einer Weinflasche. Oder 120 davon. So wie im Fall einer „Flutwein“-Ladung, die Helfer aus dem Ries zum Verkauf auf dem Nördlinger Wochenmarkt anbieten werden – alles für einen wohltätigen Zweck.

Nördlingen: Helfer verkaufen Wein, der 5 Meter unter Wasser standen

Die Gruppe an Freiwilligen, die am Wochenende ins Ahrtal gefahren ist (wir berichteten), kam nicht mit leeren Händen zurück. Uli Wenger aus Nördlingen wurden 120 Flaschen Wein vom Weingut Gebrüder Bertram an der Ahr anvertraut. Es handle sich dabei um eine Cuvée von 2020. Die Flaschen standen während der Hochwasserkatastrophe fünf Meter unter Wasser, erklärt Wenger. Nun wollen der Nördlinger Gastronom und eine Gruppe von Privatpersonen am Wochenende auf dem Wochenmarkt „Flutkörbchen“ verkaufen.

Neben dem Rotwein finden sich darin noch eine Flasche Fürst Wallerstein Bier, ein Glas hausgemachte Wurst von Uli Wenger selbst, selbst gemachte Marmelade, Würste von Hartmanns Weideschweinen und Berisia-Nudeln. Alle Lebensmittel wurden gesponsert, der Erlös aus dem Verkauf soll direkt an das vom Hochwasser betroffene Weingut gehen. „Marktbesucher, die nur den Wein oder ein Glas Marmelade kaufen möchten, haben natürlich auch diese Möglichkeit“, sagt Wenger. Jede Hilfe sei willkommen.

Einnahmen gehen direkt an das Weingut im Ahrtal

Mit solchen Aktionen will der Koch, der am Wochenende selbst gesehen hat, wie es in dem Hochwasserkatastrophengebiet aussieht, weiterhelfen. Während bereits die nächste Busfahrt ins Ahrtal organisiert wird, sei es auch wichtig zu vermitteln, dass Hilfe jeder Art etwas bringe. Wer selbst nicht die Möglichkeit habe, ins Ahrtal zu fahren, könne finanziell die Helfer und die Betroffenen unterstützen. „Phillipp Breitenfeld von der Firma Humanus hat die Busfahrt am Wochenende gesponsert, das hilft schon immens“, erklärt Wenger.

Er und die freiwilligen Helfer, die den Stand am Wochenmarkt mitorganisieren, freuen sich auf jeden, der vorbeischaut. Der Wein sei jedenfalls hervorragend, sagt Uli Wenger.