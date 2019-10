vor 27 Min.

Hohe Summe für Naturschutzprojekt

Der Bayerische Naturschutzfond stellt Geld für ein Projekt zur Verfügung, bei dem der Naturschutz in Steinbrüchen gefördert werden soll. Es geht um mehr als eine halbe Million Euro

Die Ziegen im Kellersteinbruch bei Holheim wollen nicht mit auf das Foto. Erst mit einem Ast lassen sie sich vor die Menschengruppe mit dem symbolischen Förderscheck locken. Diesen übergab Georg Schlapp, Vorsitzender des Bayerischen Naturschutzfonds, an Vertreter der Heide-Allianz Donau-Ries und des Geoparks Ries. Etwa 487000 Euro bekommen diese für das Projekt „Abbaustellen im Landkreis Donau-Ries – von Wunden in der Landschaft zu Naturparadiesen“. Dazu stellt der Landkreis selbst ebenfalls Mittel zur Verfügung, zusammen mit der Förderung spricht Landrat Stefan Rößle von einem Volumen von 600000 Euro.

Rößle sagte, dass mit den Steinbrüchen früher Löcher in die Landschaft gerissen wurden. Doch das Beispiel des Kellersteinbruchs zeige, dass daraus auch eine ökologisch wertvolle Landschaft werden könne. Noch stehe nicht genau fest, welche Abbaustellen gefördert würden. Zunächst gehe es darum, zu zeigen, was entstehen könne.

Rößle sagte: „Steinbrüche, Kiesgruben – man denkt nicht, dass das Orte sind, die eine Aufwertung erfahren können.“ Doch es sei möglich und daher habe man diesen Projektantrag entwickelt. Bis Ende 2022 laufe das Projekt. „Wir werden uns einiges einfallen lassen, wie wir die Mittel in die Abbaustellen einfließen lassen können“, berichtete Rößle. Mit dem Projekt sollen überregional bedeutsame Pflanzen- und Tierarten gesichert werden.

Das neue Vorhaben sei eine gute Ergänzung zum sogenannten Life-Projekt der Heide-Allianz, das bis zum September des vergangenen Jahres lief. Dabei ging es unter anderem um die Sicherung von sogenanntem Magerrasen. Zudem wurden Triebwege für Schafe und Ziegen verbessert. Sie werden von Landwirt Max Hartmann auch immer wieder in den Kellersteinbruch geführt. So soll die nun dort bestehende Landschaft erhalten werden.

Diese sei, so Rößle, eine Besondere, die andere Landkreise so nicht vorweisen könnten, verschiedene geologische Formationen würden sich abwechseln, erklärt der Landrat. Auch die Beweidung durch Schafherden spiele hinsichtlich der Artenvielfalt eine wichtige Rolle. Diese Lebensräume sollen geschützt werden. Zudem wolle man das Potenzial, das in den Abbaustellen stecke, auch erlebbar machen und Wissen über die Umwelt vermitteln.

Georg Schlapp betonte ebenfalls, dass der Landkreis eine besondere Landschaft aufweise: „Der Landkreis Donau-Ries und das Ries sind ein Hotspot der Artenvielfalt. Ihr habt hier etwas, das sich zu schützen lohnt.“ Solche Projekte wolle der Naturschutzfonds fördern. Denn für die Artenvielfalt seien diese Orte sehr wichtig, so gebe es beispielsweise in den Wänden der Steinbrüche Nistplätze für Wildbienen.

Themen folgen