Aggressiver Autofahrer bedrängt 23-Jährigen

Ein aggressiver Autofahrer hat am Samstagnachmittag einen 23-Jährigen bedrängt und geschlagen. Nun ermittelt die Polizei.

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag bei Hohenaltheim von einem noch unbekannten Fahrzeugführer bedrängt und anschließend geschlagen worden. Der Mann fuhr gegen 13.30 Uhr, von Hochdorf kommend in Richtung Hohenaltheim. Ein anderer Autofahrer folgte ihm und fuhr dabei aut Polizeibericht über eine längere Strecke extrem nah auf ihn auf. In Hohenaltheim soll ihn der andere Fahrer überholt und in der Ortsmitte bis zum Stillstand ausgebremst haben.

Danach stieg der Mann aus, ging zum Fahrzeug des 23-Jährigen, griff durchs Fenster und packte ihn am Hemdkragen. Anschließend schlug er ihm den Angaben zufolge mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der 23-Jährige losfuhr. Der Täter verfolgte ihn dann weiter, bis er schließlich an der Abzweigung B25/Nördlingen Süd abfuhr. Der Geschädigte wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Die Ermittlungen bezüglich des noch unbekannten Täters führen nun über das bekannte Kennzeichen des Fahrzeugs. (pm)

