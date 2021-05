Unbekannter zerstört Biberbau an Forellenbach in Möttingen

Ein Unbekannter entfernt unberechtigt einen Biberdamm in Möttingen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Wurf- und Schlafbau gehandelt hat.

Ein unbekannter Täter hat in Hohenaltheim unberechtigt einen Biberdamm entfernt. Nach Angaben der Polizei befand sich der Biberdamm entlang der Mühlstraße im Forellenbach, zwischen der Staatsstraße in Richtung Balgheim und wurde in den letzten Tagen zerstört.

Biberdamm in Möttingen stand unter Naturschutz

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Wurf- und Schlafbau des Bibers gehandelt hat. Diese stehen unter Naturschutz und dem Täter droht eine Strafanzeige. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter 09081/29560. (pm)

Lesen Sie auch: